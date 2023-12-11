В Европе растет количество беженцев из Украины. Где больше всего украинцев

По состоянию на конец октября в странах ЕС получили статус временной защиты 4,24 млн человек из Украины, сообщает Евростат.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости Где больше всего украинцев По данным Евростата, Германия приняла 1,2 млн человек (28,7% от общего количества), Польша — 960620 беженцев (22,7%), Чехия — 364450 (8,6%).

По сравнению с концом сентября 2023 года количество бенефициаров временной защиты от Украины в ЕС выросло во всех странах ЕС, кроме Дании, где оно снизилось на 4,5% (меньше на 1700 человек). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии, куда прибыло еще 20 465 человек (на 1,7% больше), в Чехию — 6490 человек и в Нидерланды — 4005 беженцев.

По сравнению с населением каждой страны ЕС наибольшее количество получателей временной защиты на 1000 человек в конце октября наблюдалось в Чехии (33,7), Эстонии, Польше, Болгарии и Литве, тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,5 на 1000 человек.

По состоянию на 31 октября граждане Украины составили более 98% получателей временной защиты. Взрослые женщины — почти половина (46,4%) получателей временной защиты в ЕС, дети — почти треть (33,4%), а взрослые мужчины — 20,2% от общего количества.