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11 декабря 2023, 16:37 Читати українською

В Европе растет количество беженцев из Украины. Где больше всего украинцев

По состоянию на конец октября в странах ЕС получили статус временной защиты 4,24 млн человек из Украины, сообщает Евростат.

По состоянию на конец октября в странах ЕС получили статус временной защиты 4,24 млн человек из Украины, сообщает Евростат.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиГде больше всего украинцевПо данным Евростата, Германия приняла 1,2 млн человек (28,7% от общего количества), Польша — 960620 беженцев (22,7%), Чехия — 364450 (8,6%).
Фото: slovoidilo.ua

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Где больше всего украинцев

По данным Евростата, Германия приняла 1,2 млн человек (28,7% от общего количества), Польша — 960620 беженцев (22,7%), Чехия — 364450 (8,6%).

По сравнению с концом сентября 2023 года количество бенефициаров временной защиты от Украины в ЕС выросло во всех странах ЕС, кроме Дании, где оно снизилось на 4,5% (меньше на 1700 человек).

Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии, куда прибыло еще 20 465 человек (на 1,7% больше), в Чехию — 6490 человек и в Нидерланды — 4005 беженцев.

По сравнению с населением каждой страны ЕС наибольшее количество получателей временной защиты на 1000 человек в конце октября наблюдалось в Чехии (33,7), Эстонии, Польше, Болгарии и Литве, тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,5 на 1000 человек.

По состоянию на 31 октября граждане Украины составили более 98% получателей временной защиты. Взрослые женщины — почти половина (46,4%) получателей временной защиты в ЕС, дети — почти треть (33,4%), а взрослые мужчины — 20,2% от общего количества.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+71
D3N
D3N
11 декабря 2023, 16:52
#
Зачем работать за 15000грн,если можно сдать квартиру в аренду и поехать в ту же Германию , ничего не делая получать больше 20000грн на человека включая детей + некоторым будет еще и пенсия капать на карточку
+
+13
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
11 декабря 2023, 17:47
#
Правильно Украина, всё равно нечего не может предложить своим гражданам, до начала боевых действий было тоже самое…а теперь еще всё стало хуже… Рыба ищет где глубже, а человек где лучше…
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
11 декабря 2023, 18:13
#
Припинять допомогу — додому поїдуть. Залишаться тільки ті хто мову вивчив.
А це буде не великий відсоток, враховуючи які категорії співвітчизників туди поїхали.
+
0
veritas69
veritas69
11 декабря 2023, 18:07
#
Писал еще в мае 2022 — чем больше беженцев с Украины в ЕС и США тем быстрее закончится война.
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