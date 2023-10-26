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26 октября 2023, 15:50 Читати українською

Украинские беженцы в Германии экономят в среднем 494 евро в месяц — исследование

У большинства украинцев, вынужденно находящихся в Германии из-за полномасштабного вторжения, остается 494 евро (19,1 тыс. грн) в месяц после оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в стране. Об этом говорится в исследовании, проведенном Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

У большинства украинцев, вынужденно находящихся в Германии из-за полномасштабного вторжения, остается 494 евро (19,1 тыс.
Фото: pixabay.com

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По данным исследования, 38% респондентов утверждают, что после оплаты всех расходов на проживание в Германии у них остается более 500 евро (19,4 тыс. грн.) в месяц. Почти у каждого пятого — от 100 до 300 евро (3,9−11,6 тыс. грн).

Еще 28% респондентов заявляют, что экономят от 301 до 500 евро (11,7−19,4 тыс. грн). 15% удается сэкономить до 100 евро (3,9 тыс. грн.). 13% респондентов заявляют, что у них остается более 1000 евро (38,8 тыс. грн).

В Польше у украинцев остается меньше

Авторы исследования отмечают, что аналогичный опрос в Польше показал, что у 59% граждан Украины после оплаты всех расходов на проживание в Польше остается почти в 4,5 раза меньше — более 500 злотых в месяц (около 111 евро — 4,3 тыс. грн).

«Возможность больше заработать и сэкономить побуждают украинцев переезжать из Польши в Германию. Также Германия в топе заинтересована работой среди украинцев, которые находятся в Украине и ищут возможности заработать за рубежом», — рассказывает директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

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По данным Евростата, с августа прошлого года количество зарегистрированных граждан Украины в Германии выросло на 410 тыс.

Исследование показывает, что на решение беженцев выбрать Германию наиболее влияет социальный фактор — наличие друзей и знакомых в Германии (43%). А также материальные вопросы, а именно более привлекательные социальные выплаты в Германии (42%), возможность накопления больших сбережений (38%) и предложения работы с более высокой зарплатой (27%).

Исследование

Исследование было создано после анализа результатов опроса «Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев», проведенных в августе 2023 года в Германии Миграционная платформа EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Республики Польша.

Были опрошены 400 совершеннолетних граждан Украины, которые приехали в Польшу после начала войны, а затем уехали в Германию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+84
Dafxf4300
Dafxf4300
26 октября 2023, 16:08
#
Колись Зеленський обіцяв повернути заробітчан до дому)))
+
+49
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 октября 2023, 16:19
#
Колись порошенко обіцяв що кожен зможе поїхати до Відня, послухати оперу та випити кави. Ну що, як кава в Відні? Ви де були, каву в «Імперіалі» пили, чи на площі біля «Карлскирхе»? І як смачно? І головне не так багато і коштує…
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
26 октября 2023, 20:10
#
В Відні я пив каву коло опери та на Штефанплац, і це не коштувало від 5 до 10 тисяч долларів як тепер…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 октября 2023, 16:22
#
Около оперы где? И сколько там стоит кофе? И много там «пили» кофе граждане Украины?
+
0
zzzachary
zzzachary
26 октября 2023, 17:15
#
Ну він не обіцяв повернути так що не спікулюйте. Дослівно в програмі Зеленського звучить так: «Ми створимо умови, щоб люди, які роз'їхалися по світу, мали би бажання повернутися додому. «Хочу виїхати» ми повинні замінити на «хочу повернутися».
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
26 октября 2023, 18:03
#
Ну давайте уже хейтите депутатов, сколько они экономят :D
+
0
Vladimir7654321
Vladimir7654321
26 октября 2023, 23:36
#
Не…
это реклама
все в Германию !!!- там 1000 евро 13% экономят
либо это немцев — хотят (обидеть)
либо ноги растут из Германии…
+
0
Vladimir7654321
Vladimir7654321
26 октября 2023, 23:37
#
Пофакту — это вброс ДЭЗЫ
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