Украинские беженцы в Германии экономят в среднем 494 евро в месяц — исследование

У большинства украинцев, вынужденно находящихся в Германии из-за полномасштабного вторжения, остается 494 евро (19,1 тыс. грн) в месяц после оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в стране. Об этом говорится в исследовании, проведенном Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

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По данным исследования, 38% респондентов утверждают, что после оплаты всех расходов на проживание в Германии у них остается более 500 евро (19,4 тыс. грн.) в месяц. Почти у каждого пятого — от 100 до 300 евро (3,9−11,6 тыс. грн).

Еще 28% респондентов заявляют, что экономят от 301 до 500 евро (11,7−19,4 тыс. грн). 15% удается сэкономить до 100 евро (3,9 тыс. грн.). 13% респондентов заявляют, что у них остается более 1000 евро (38,8 тыс. грн).

В Польше у украинцев остается меньше

Авторы исследования отмечают, что аналогичный опрос в Польше показал, что у 59% граждан Украины после оплаты всех расходов на проживание в Польше остается почти в 4,5 раза меньше — более 500 злотых в месяц (около 111 евро — 4,3 тыс. грн).

«Возможность больше заработать и сэкономить побуждают украинцев переезжать из Польши в Германию. Также Германия в топе заинтересована работой среди украинцев, которые находятся в Украине и ищут возможности заработать за рубежом», — рассказывает директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

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По данным Евростата, с августа прошлого года количество зарегистрированных граждан Украины в Германии выросло на 410 тыс.

Исследование показывает, что на решение беженцев выбрать Германию наиболее влияет социальный фактор — наличие друзей и знакомых в Германии (43%). А также материальные вопросы, а именно более привлекательные социальные выплаты в Германии (42%), возможность накопления больших сбережений (38%) и предложения работы с более высокой зарплатой (27%).

Исследование

Исследование было создано после анализа результатов опроса «Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев», проведенных в августе 2023 года в Германии Миграционная платформа EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Республики Польша.

Были опрошены 400 совершеннолетних граждан Украины, которые приехали в Польшу после начала войны, а затем уехали в Германию.