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11 декабря 2023, 15:52 Читати українською

Глава МИД Кулеба задекларировал за два года 2,4 миллиона доходов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба указал 1 млн 81 тыс. 283 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2021 год и 1 млн 337 тыс. 27 грн доходов в декларации за 2022 год. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба указал 1 млн 81 тыс. 283 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2021 год и 1 млн 337 тыс. 27 грн доходов в декларации за 2022 год.

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По данным в реестре деклараций, в 2021 году его заработная плата составила 1 066 688 грн, роялти — 14595 грн. Также отмечено 136 548 грн на банковских счетах и 37 тыс. евро наличными.

В то же время в 2022 году заработная плата Кулебы составляла 1 249 473 грн, роялти — 87 554 грн. Министр также отметил в декларации 315 628 грн на банковских счетах и 42 тыс. евро наличными. Дочь Кулебы также задекларировала 1 426 329 грн подарок в неденежной форме (часть квартиры).

Согласно документам, министр владеет квартирой (52,9 кв. м) в Киеве и совместно с женой и дочерью еще одной квартирой (125,7 кв. м) в столице, жена — имеет авто Tesla Model 3 2021 года выпуска.

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Согласно декларации, жена Кулебы является владелицей ОО «Город-Сад».

Как сообщалось, Министр Кулеба задекларировал 234,6 тыс. грн доходов за 2019 год и 914 тыс. грн доходов за 2020 год.

Источник: Минфин
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