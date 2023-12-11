Глава МИД Кулеба задекларировал за два года 2,4 миллиона доходов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба указал 1 млн 81 тыс. 283 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2021 год и 1 млн 337 тыс. 27 грн доходов в декларации за 2022 год. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным в реестре деклараций, в 2021 году его заработная плата составила 1 066 688 грн, роялти — 14595 грн. Также отмечено 136 548 грн на банковских счетах и 37 тыс. евро наличными.

В то же время в 2022 году заработная плата Кулебы составляла 1 249 473 грн, роялти — 87 554 грн. Министр также отметил в декларации 315 628 грн на банковских счетах и 42 тыс. евро наличными. Дочь Кулебы также задекларировала 1 426 329 грн подарок в неденежной форме (часть квартиры).

Согласно документам, министр владеет квартирой (52,9 кв. м) в Киеве и совместно с женой и дочерью еще одной квартирой (125,7 кв. м) в столице, жена — имеет авто Tesla Model 3 2021 года выпуска.

Читайте: Глава НБУ за неделю потратил свою зарплату в 200 тысяч