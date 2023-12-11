Tether заблокировала 161 адрес из санкционного списка США. Почти все были пустыми

Компания Tether заблокировала 161 адрес из санкционного списка США, впрочем, 150 из них оказались пустыми. Об этом пишет ForkLog.

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Какие кошельки заблокировали

Лишь один из заблокированных адресов содержал крупную сумму — 3,5 млн USDT. Другая — с балансом в 16 центов — владелец адреса вывел $400 тыс за день до блокировки. Еще несколько сохраняли от $20−60 тыс.

Решение о блокировке связано с изменением политики компании, предусматривающей заморозку всех подсанкционных адресов. Новые положения направлены на «защиту криптовалютной экосистемы и создание безопасной и надежной пользовательской среды по всему миру», говорится в сообщении компании.

О Tether и стейблкоине

USDT (Tether) — самый большой стейблкоин на крипторынке. Недавно он достиг рекорда по капитализации. Стоимость всех монет пробила отметку в $90 млрд.

На крипторинке есть немало стабильных монет (стейблкоинов), которые имеют низкую волатильность (изменение цены) и привязаны к доллару. Трейдеры используют стейблкоины в качестве посредников между волатильными монетами, чтобы фиксировать доходы от торгов.

Блокировка USDT

В ноябре эмитент USDT (Tether) заморозил принадлежащие бирже FTX 46 370 701 USDT на блокчейне Tron по требованию правоохранительных органов.

В октябре 2023 года Tether заблокировала 32 адреса на сумму $873 118,34. В компании увязали их с незаконной деятельностью, финансированием терроризма и войной в Израиле и Украине.

В ноябре эмитент заблокировал около 225 млн USDT, связанных с международным преступным синдикатом. Объем замороженных средств в стейблкоине назвали «самым большим в истории».

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