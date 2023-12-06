Капитализация Tether достигла $90 миллиардов: это новый рекорд

Крупнейший стейблкоин на крипторынке USDT (Tether) достиг рекорда по капитализации. Стоимость всех монет пробила отметку в $90 миллиардов. Об этом свидетельствуют данные CoinMarkerCap.

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Успех Tether

Согласно графику 6 декабря Tether дважды достигал капитализации в $90 миллиардов. За последние 30 дней объем оборотного предложения увеличился на $4 млрд. Такой масштаб изменений за месяц уступает только марту 2023 года, когда предложение увеличилось на $8,5 млрд.

Динамика капитализации USDT Tether / Скриншот CoinMarketCap

По мнению аналитиков Glassnode, увеличение объема капитализации в секторе стейблкоинов свидетельствует о серьезном спросе на токен вместе с желанием инвесторов переводить свои фиатные валюты в цифровые активы.

Другие стейблкоины и закрытие BUSD

На крипторинке есть немало стабильных монет (стейблкоинов), которые обладают низкой волатильностью (изменением цены) и привязаны к доллару. Трейдеры используют стейблкоины в качестве посредников между волатильными монетами, чтобы фиксировать доходы от торгов.

На втором месте по капитализации после Tether среди стейблкоинов идет USDC ($24 миллиарда), на третьем месте монета DAI ($5 миллиардов).

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Ранее среди лидеров на рынке стейблкоинов была и монета BUSD от Binance, но из-за давления властей в США компания решила ее закрыть и вывести с рынка. Делистинг коина запланирован на 15 декабря. Поэтому капитализация BUSD падает. Исторический максимум был зафиксирован в ноябре 2022 года и составил $23 миллиарда, а к моменту написания этого материала капитализация скатилась до $1,5 млрд.