Капитализация Tether достигла $90 миллиардов: это новый рекорд

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 декабря 2023, 15:49 Читати українською

Капитализация Tether достигла $90 миллиардов: это новый рекорд

Крупнейший стейблкоин на крипторынке USDT (Tether) достиг рекорда по капитализации. Стоимость всех монет пробила отметку в $90 миллиардов. Об этом свидетельствуют данные CoinMarkerCap.

Крупнейший стейблкоин на крипторынке USDT (Tether) достиг рекорда по капитализации.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Успех Tether

Согласно графику 6 декабря Tether дважды достигал капитализации в $90 миллиардов. За последние 30 дней объем оборотного предложения увеличился на $4 млрд. Такой масштаб изменений за месяц уступает только марту 2023 года, когда предложение увеличилось на $8,5 млрд.

Динамика капитализации USDT Tether / Скриншот CoinMarketCap

По мнению аналитиков Glassnode, увеличение объема капитализации в секторе стейблкоинов свидетельствует о серьезном спросе на токен вместе с желанием инвесторов переводить свои фиатные валюты в цифровые активы.

Другие стейблкоины и закрытие BUSD

На крипторинке есть немало стабильных монет (стейблкоинов), которые обладают низкой волатильностью (изменением цены) и привязаны к доллару. Трейдеры используют стейблкоины в качестве посредников между волатильными монетами, чтобы фиксировать доходы от торгов.

На втором месте по капитализации после Tether среди стейблкоинов идет USDC ($24 миллиарда), на третьем месте монета DAI ($5 миллиардов).

Читайте также: Объем венчурных инвестиций в криптокомпании вырос на 179%

Ранее среди лидеров на рынке стейблкоинов была и монета BUSD от Binance, но из-за давления властей в США компания решила ее закрыть и вывести с рынка. Делистинг коина запланирован на 15 декабря. Поэтому капитализация BUSD падает. Исторический максимум был зафиксирован в ноябре 2022 года и составил $23 миллиарда, а к моменту написания этого материала капитализация скатилась до $1,5 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами