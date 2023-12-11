Словацкие перевозчики снова собираются перекрыть границу

Перевозчики Словакии снова собираются перекрыть движение грузовиков через украинскую границу. Акция протеста намечена на 11 декабря. Об этом сообщил союз перевозчиков UNAS.

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Словацкий протест

В планах дальнобойщиков заблокировать движение через «Вишне-Немецкое-Ужгород». Ранее протестующие уже перекрывали этот пункт пропуска, блокада была снята 5 декабря.

Согласно заявлению перевозчиков, решение о возобновлении протеста было принято на основании «влияния на рынок автотранспорта Словакии». Блокировка границы должна начаться с 15:00, сколько она продлится неизвестно.

Перевозчики добавляют, что заблокируют проезд на территорию Словацкой Республики для грузоперевозок, а личный транспорт не будут ограничивать.

Предыстория

Напомним, что польские перевозчики блокируют четыре пункта пропуска на границе с Украиной. Их протесты начались 6 ноября. Также ранее «Минфин» сообщал, что перевозчики Венгрии решили присоединиться к забастовке.

Общее требование дальнобойщиков из соседних стран одно — отмена «транспортного безвиза» для Украины и урегулирование пересечения границы.

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