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11 декабря 2023, 12:10 Читати українською

Словацкие перевозчики снова собираются перекрыть границу

Перевозчики Словакии снова собираются перекрыть движение грузовиков через украинскую границу. Акция протеста намечена на 11 декабря. Об этом сообщил союз перевозчиков UNAS.

Перевозчики Словакии снова собираются перекрыть движение грузовиков через украинскую границу.

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Словацкий протест

В планах дальнобойщиков заблокировать движение через «Вишне-Немецкое-Ужгород». Ранее протестующие уже перекрывали этот пункт пропуска, блокада была снята 5 декабря.

Согласно заявлению перевозчиков, решение о возобновлении протеста было принято на основании «влияния на рынок автотранспорта Словакии». Блокировка границы должна начаться с 15:00, сколько она продлится неизвестно.

Перевозчики добавляют, что заблокируют проезд на территорию Словацкой Республики для грузоперевозок, а личный транспорт не будут ограничивать.

Предыстория

Напомним, что польские перевозчики блокируют четыре пункта пропуска на границе с Украиной. Их протесты начались 6 ноября. Также ранее «Минфин» сообщал, что перевозчики Венгрии решили присоединиться к забастовке.

Общее требование дальнобойщиков из соседних стран одно — отмена «транспортного безвиза» для Украины и урегулирование пересечения границы.

К теме: Экспорт через украинско-польскую границу сократился на 40%. Госбюджет потерял более 9 миллиардов

Источник: Минфин
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