Денежные переводы от трудовых мигрантов за время войны уменьшились на несколько миллиардов долларов

Переводы трудовых мигрантов

«До войны цифры были в пределах $ 12−15 млрд ежегодно», — отметил Фурман.

После начала полномасштабного вторжения россии, по его словам, годовой объем переводов несколько уменьшился — до $ 10−12 млрд.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Национальном банке ожидают, что объемы частных денежных переводов в Украину в 2023 году составят $11,7 млрд — на $0,8 млрд меньше, чем в 2022 году.

За 2021 год трудовые мигранты перевели в Украину рекордные $ 15 млрд.