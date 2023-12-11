Денежные переводы от трудовых мигрантов за время войны уменьшились на несколько миллиардов долларов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 декабря 2023, 10:00 Читати українською

Денежные переводы от трудовых мигрантов за время войны уменьшились на несколько миллиардов долларов

Годовой объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов с началом полномасштабного вторжения россии уменьшился до $10−12 млрд. Об этом в эфире телемарафона «Єдині новини» сказал член Совета НБУ Василий Фурман, пишет «Укринформ».

Годовой объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов с началом полномасштабного вторжения россии уменьшился до $10−12 млрд.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Переводы трудовых мигрантов

«До войны цифры были в пределах $ 12−15 млрд ежегодно», — отметил Фурман.

После начала полномасштабного вторжения россии, по его словам, годовой объем переводов несколько уменьшился — до $ 10−12 млрд.

Читайте: Нацбанк ожидает, что в этом году переводы гастарбайтеров в Украину сократятся на $800 миллионов

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Национальном банке ожидают, что объемы частных денежных переводов в Украину в 2023 году составят $11,7 млрд — на $0,8 млрд меньше, чем в 2022 году.

За 2021 год трудовые мигранты перевели в Украину рекордные $ 15 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
11 декабря 2023, 10:19
#
«„До війни цифри були в межах $12−15 млрд щорічно“, — зазначив Фурман.
Після початку повномасштабного вторгнення рф, за його словами, річний обсяг переказів дещо зменшився — до $10−12 млрд.»

— враховуючи скільки виїхало, це ще норм показник.
+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 декабря 2023, 11:07
#
Повторяюсь —
После пожелания многих пользователей под, ну очень патриотичными «никами» — …коли ви вже свалите… и … без вас на порядок краще… я думаю …на радість патріотам. свалят еще больше граждан. И хочу заметить, как правило это не те граждане которые получали субсидию и в свободное от пьянки время, собирали бутылки и макулатуру. Так что, уважаемый Александр — …все цікаве, ще попереду !!!
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
11 декабря 2023, 12:24
#
Цікаве попереду, але багато ще невизначеного попереду.
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
11 декабря 2023, 11:34
#
Перекази тепер не можна робити бо картки блокують. Тільки з рук в руки.
+
0
Три літри
Три літри
11 декабря 2023, 12:38
#
Перекази робити можна і це набагато надійніше ніж «з рук в руки» враховуючи наскільки складно стало перетинати кордон.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают tacit, Три літри и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами