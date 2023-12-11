Годовой объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов с началом полномасштабного вторжения россии уменьшился до $10−12 млрд. Об этом в эфире телемарафона «Єдині новини» сказал член Совета НБУ Василий Фурман, пишет «Укринформ».
Денежные переводы от трудовых мигрантов за время войны уменьшились на несколько миллиардов долларов
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Переводы трудовых мигрантов
«До войны цифры были в пределах $ 12−15 млрд ежегодно», — отметил Фурман.
После начала полномасштабного вторжения россии, по его словам, годовой объем переводов несколько уменьшился — до $ 10−12 млрд.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в Национальном банке ожидают, что объемы частных денежных переводов в Украину в 2023 году составят $11,7 млрд — на $0,8 млрд меньше, чем в 2022 году.
За 2021 год трудовые мигранты перевели в Украину рекордные $ 15 млрд.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5
Після початку повномасштабного вторгнення рф, за його словами, річний обсяг переказів дещо зменшився — до $10−12 млрд.»
— враховуючи скільки виїхало, це ще норм показник.
После пожелания многих пользователей под, ну очень патриотичными «никами» — …коли ви вже свалите… и … без вас на порядок краще… я думаю …на радість патріотам. свалят еще больше граждан. И хочу заметить, как правило это не те граждане которые получали субсидию и в свободное от пьянки время, собирали бутылки и макулатуру. Так что, уважаемый Александр — …все цікаве, ще попереду !!!