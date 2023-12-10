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10 декабря 2023, 11:02 Читати українською

В Украине планируют штрафовать за нарушение комендантского часа

В Верховной Раде приняли за основу законопроект № 10195, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

В Верховной Раде приняли за основу законопроект № 10195, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа.

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Какие будут штрафы

Штрафовать планируют как граждан, так и бизнес. Согласно документу, за нарушение комендантского часа граждане могут заплатить от 8,5 до 17 тыс грн, собственники бизнеса — 51−102 тыс грн.

Повторные нарушения увеличат размеры штрафов на 17−34 тыс грн для граждан и 170−340 тыс грн для предпринимателей.

Законопроект еще будет рассматриваться в комитетах Рады и на заседании парламента, поэтому возможны изменения. Штрафы начнут действовать когда за документ проголосуют в целом.

Комендантский час

Из-за полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года по всей Украине было введено военное положение и комендантский час. Но местные военные администрации в каждом регионе устанавливают свои границы комендантского часа в соответствии с ситуацией.

В большинстве регионов комендантский час начинается в 23 часа или в полночь и заканчивается в 4 или 5 часов утра. Только в Херсонской, Донецкой и Луганской областях комендантский час начинается в 20 или 21 час и длится до 6 утра.

Единственный регион Украины, где комендантского часа нет вообще — это Закарпатье.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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