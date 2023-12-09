На деньги фигурантов уголовных дел АРМА закупила военные облигации на 3,6 миллиарда

Агентство по розыску и менеджменту активов приобрело военные облигации на рекордную сумму, которая составила 3,6 миллиарда гривен. Привлеченные от продажи ОВГЗ деньги пойдут на необходимые ресурсы для ВСУ. Об этом пишут на сайте Агентства.

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АРМА является единственным центральным органом исполнительной власти, уполномоченным покупать военные облигации. В прошлом году Агенство впервые приобрело военные облигации за деньги фигурантов уголовных дел. Первый пакет составил 152 млн грн.

«Работая во благо государства, АРМА не только наполняет бюджет путем эффективного управления арестованным имуществом, но и через системную закупку военных облигаций, что положительно влияет на обороноспособность нашей страны», — сказала глава Агентства Елена Дума.

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