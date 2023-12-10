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10 декабря 2023, 10:05 Читати українською

Дефляция в Китае достигла максимума за три года

Индекс потребительских цен в Китае упал на 0,5%, что является самым большим показателем за последние три года. Дефляция и слабый внутренний спрос мешают одной из самых могущественных мировых экономик восстановиться после кризиса. Об этом пишет Reuters.

Индекс потребительских цен в Китае упал на 0,5%, что является самым большим показателем за последние три года.

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Дефляция в Китае

Такие факторы подвергают сомнению возрождение экономики Китая в 2024 году, отмечает издание. Индекс потребительских цен упал на 0,5% по сравнению с прошлым годом и даже с октябрем 2023 года. Давление падения цен продолжится и в начале следующего года.

«Это оказалось глубже, чем средний прогноз в опросе Reuters, который предполагал снижение на 0,1% как в годовом, так и в месячном исчислении. Снижение индекса потребительских цен в годовом исчислении было самым стремительным с ноября 2020 года. Эти цифры прибавляются к недавним смешанным данным о торговле», — говорится в сообщении.

Причины

Главный экономист Jones Lang Lasalle, Брюс Панг, считает, что главными факторами слабого восстановления Китая являются падение мировых цен на энергоносители, угасание зимнего туристического бума и критический избыток предложения.

Несмотря на неутешительные оценки, представители китайских властей положительно оценивают угрозы экономике. Глава центрального банка Китая заявил, что инфляция должна «пойти вверх», а глава министерства экономики Китая отметила, что риски являются «контролируемыми».

Как ожидается, власти Китая будут стимулировать внутренний спрос и попытаются ускорить экономическое восстановление, об этом отмечают государственные СМИ, цитируя политбюро Коммунистической партии Китая.

Ранее «Минфин» писал, что 5 декабря Moody's изменило прогноз относительно китайских государственных облигаций до негативного, что подчеркивает проблему уровня долга экономики этой страны.

К теме: Moody's советует своим работникам в Китае поработать из дома: боятся мести

Источник: Минфин
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