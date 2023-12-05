Moodyʼs ухудшило прогноз кредитного рейтинга Китая

Агентство Moody's ухудшило прогноз кредитного рейтинга Китая от стабильного к негативному на фоне роста госдолга страны и затяжному кризису на рынке недвижимости. Об этом говорится в отчете агентства, передает Forbes.

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Moody's снизило прогноз относительно китайских государственных облигаций до негативного, что подчеркивает проблему уровня долга экономики этой страны, которая считается второй по мощности в мире.

Китайское правительство разочаровано оценкой Moody's и уверяет, что экономика страны «будет очень устойчивой и имеет большой потенциал». Влияние спада на рынке недвижимости находится под контролем, говорится в заявлении министерства финансов, пишет Bloomberg.

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Оценка Moody's происходит в тот момент, когда проблемы на рынке недвижимости в Китае вызывают переход к фискальному стимулированию, при этом страна наращивает объемы заимствований как основное мероприятие для поддержки своей экономики. Это вызвало беспокойство по поводу уровня долга страны, поскольку Пекин готовится к рекордному выпуску облигаций в этом году.