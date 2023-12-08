Агентство Moody's, недавно снизившее кредитный рейтинг Китая, советует своим работникам в этой стране какое-то время поработать дома. В компании опасаются мести со стороны властей. Об этом пишет Financial Times.
Moody's советует своим работникам в Китае не выходить из дома: боятся мести
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Что говорят работники
Как рассказал один из работников китайского отдела, в компании не объяснили причину, но все и так понимают. «Мы боимся правительственных проверок», — сказал он.
Moody's также посоветовало работникам в Гонконге временно избегать поездок на материковый Китай.
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«Китайские власти могут создать неприятности, если захотят», — сказал в разговоре с изданием другой собеседник в Moody's.
Предыстория
5 декабря агентство изменило прогноз по китайским государственным облигациям до негативного, что подчеркивает проблему уровня долга экономики этой страны, которая считается второй по мощности в мире.
Китайское правительство разочаровано оценкой Moody's и уверяет, что экономика страны «будет очень устойчивой и имеет большой потенциал». Влияние спада на рынке недвижимости находится под контролем, говорится в заявлении министерства финансов, пишет Bloomberg.
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