Стирать нужно ночью: Минэнергетики просит экономить свет

Министерство энергетики просит украинцев экономит свет, поскольку из-за постоянных обстрелов россиянами инфраструктуры возникает дефицит на энергоресурсы. Об этом пресс-служба министерства сообщила в Telegram.

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Ситуация контролируемая

В настоящее время дефицит незначителен. В правительстве заверили, что ситуация контролируемая и ни в одной области не будут ограничивать электроснабжение. Впрочем, вражеские обстрелы продолжаются и у инфраструктуры есть серьезные повреждения.

Для покрытия дефицита будут использованы резервы гидрогенерации и экстренная импортная электроэнергия от соседних стран, сообщили в Министерстве.

Надо экономить

В правительстве призывают украинцев экономить энергию. Важно уменьшать нагрузку на систему в пиковые часы потребления, особенно вечеромс 16:00 до 18:00 .

«Минэнерго обращается к потребителям с просьбой помочь энергетикам и всем, для кого свет является критической потребностью — врачам, коммунальщикам, военным. Надо уменьшить использование энергоемких приборов, перенесите стирку на ночные часы. Так вы поделитесь светом с теми, кто в нем действительно нуждается», — говорится в сообщении.

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