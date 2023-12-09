Министерство энергетики просит украинцев экономит свет, поскольку из-за постоянных обстрелов россиянами инфраструктуры возникает дефицит на энергоресурсы. Об этом пресс-служба министерства сообщила в Telegram.
Стирать нужно ночью: Минэнергетики просит экономить свет
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Ситуация контролируемая
В настоящее время дефицит незначителен. В правительстве заверили, что ситуация контролируемая и ни в одной области не будут ограничивать электроснабжение. Впрочем, вражеские обстрелы продолжаются и у инфраструктуры есть серьезные повреждения.
Для покрытия дефицита будут использованы резервы гидрогенерации и экстренная импортная электроэнергия от соседних стран, сообщили в Министерстве.
Надо экономить
В правительстве призывают украинцев экономить энергию. Важно уменьшать нагрузку на систему в пиковые часы потребления, особенно вечеромс 16:00 до 18:00 .
«Минэнерго обращается к потребителям с просьбой помочь энергетикам и всем, для кого свет является критической потребностью — врачам, коммунальщикам, военным. Надо уменьшить использование энергоемких приборов, перенесите стирку на ночные часы. Так вы поделитесь светом с теми, кто в нем действительно нуждается», — говорится в сообщении.
Читайте также: Туск пообещал немедленно разблокировать границу с Украиной
Комментарии - 8
Кто адекватный, тот уже давно себе 2тарифные счетчики поставил, и загрузить стиралку на ночь- не проблема. Кто за городом живёт- ставят себе и продающий счетчик, и термосы-накопители на системы отопления, чтобы ночью экономить.
И только нищие и глупые- свободно страдают :D
Ну, вы поняли…