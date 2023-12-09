Стирать нужно ночью: Минэнергетики просит экономить свет

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 декабря 2023, 14:36 Читати українською

Стирать нужно ночью: Минэнергетики просит экономить свет

Министерство энергетики просит украинцев экономит свет, поскольку из-за постоянных обстрелов россиянами инфраструктуры возникает дефицит на энергоресурсы. Об этом пресс-служба министерства сообщила в Telegram.

Министерство энергетики просит украинцев экономит свет, поскольку из-за постоянных обстрелов россиянами инфраструктуры возникает дефицит на энергоресурсы.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ситуация контролируемая

В настоящее время дефицит незначителен. В правительстве заверили, что ситуация контролируемая и ни в одной области не будут ограничивать электроснабжение. Впрочем, вражеские обстрелы продолжаются и у инфраструктуры есть серьезные повреждения.

Для покрытия дефицита будут использованы резервы гидрогенерации и экстренная импортная электроэнергия от соседних стран, сообщили в Министерстве.

Надо экономить

В правительстве призывают украинцев экономить энергию. Важно уменьшать нагрузку на систему в пиковые часы потребления, особенно вечеромс 16:00 до 18:00 .

«Минэнерго обращается к потребителям с просьбой помочь энергетикам и всем, для кого свет является критической потребностью — врачам, коммунальщикам, военным. Надо уменьшить использование энергоемких приборов, перенесите стирку на ночные часы. Так вы поделитесь светом с теми, кто в нем действительно нуждается», — говорится в сообщении.

Читайте также: Туск пообещал немедленно разблокировать границу с Украиной

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
9 декабря 2023, 15:01
#
Так поднемите тарифы и раставте счетчеки двухтарифные, да…деревня дураков
+
0
Три літри
Три літри
9 декабря 2023, 15:39
#
А гроші на лічильники ти даш?
+
+60
Den1996
Den1996
9 декабря 2023, 15:04
#
У Минэнергетики забыл спросить что и когда мне делать
+
+27
mantis05
mantis05
9 декабря 2023, 16:31
#
Конечно, ты- свободный человек и можешь, когда хочешь использовать электричество, в любых объемах. Но, как свободный человек- ты также волен сидеть во время веерных отключений, без электричества =)
Кто адекватный, тот уже давно себе 2тарифные счетчики поставил, и загрузить стиралку на ночь- не проблема. Кто за городом живёт- ставят себе и продающий счетчик, и термосы-накопители на системы отопления, чтобы ночью экономить.
И только нищие и глупые- свободно страдают :D
+
+15
KValera
KValera
9 декабря 2023, 15:30
#
А ещё лучше не пользоваться электроэнергией и просто платить. P. S. На оккупированные территории (почти 2 года) продолжают присылать квитанции за электричество (в личный кабинет).
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 декабря 2023, 16:23
#
А може, як завжди …прикрутити???
+
0
Три літри
Три літри
9 декабря 2023, 18:16
#
Так це і пропонують: прикрутити споживання та перенести на інший час те що прикрутити складно чи неможливо.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
9 декабря 2023, 16:42
#
«Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны» (с)

Ну, вы поняли…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами