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9 декабря 2023, 12:30 Читати українською

Инфляция в россии ускорилась и уже больше, чем в Украине

Годовая инфляция в россии ускорилась до 7,48% в ноябре. В октябре показатель составил 6,69%. Как отмечают аналитики, это самый быстрый месячный рост с апреля 2022 года. Об этом сообщил росстат в пятницу, 8 декабря.

Годовая инфляция в россии ускорилась до 7,48% в ноябре.

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Инфляция в россии

Индекс потребительских цен в ноябре вырос на 1,11% после роста на 0,83% в октябре и 0,87% в сентябре. За январь-ноябрь 2023 года цены в россии повысились на 6,64%.

Выше ноябрьского показателя инфляция была последний раз с февраля по апрель 2022 года, когда цены прыгнули вверх после вторжения россии в Украину.

Ускорение инфляции в россии, вероятно, подтолкнет центробанк страны-террористки к повышению процентной ставки 15 декабря. Напомним, что 27 октября совет директоров Банка россии поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 15% годовых.

Инфляция в Украине

По информации украинского госстата, инфляция в стране снизилась до минимума за три года. В годовом исчислении показатель составляет 5,1%, что является минимальным значением с декабря 2020 года, когда инфляция была на уровне 5%.

Инфляция на потребительском рынке в ноябре по сравнению с октябрем 2023 составила 0,5%, с начала года — 4,4%.

Читайте також: Dragon Capital повысил оценку ВВП Украины до 5,2% в 2023 году

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
9 декабря 2023, 13:00
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