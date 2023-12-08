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8 декабря 2023, 17:01 Читати українською

ЕС на следующей неделе одобрит план использования российских замороженных активов — Reuters

На следующей неделе Европейская комиссия должна одобрить юридическое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов. Однако из-за сомнений Франции, Германии и Бельгии Украина вряд ли получит эти средства в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters.

На следующей неделе Европейская комиссия должна одобрить юридическое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов.
Фото: pixabay.com

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Ожидается, что законопроект по использованию российских активов будет принят 12 декабря, за два дня до заключительного саммита 27 лидеров стран ЕС.

В то же время как отметило агентство со ссылкой на источники, Украине не стоит ждать мгновенных хороших новостей о получении средств от замороженных активов россии из-за сомнений в трех ключевых странах — Франции, Германии и Бельгии.

Замороженные российские активы

Как отмечается, ЕС заморозил российские активы на сумму около 21,5 млрд евро и еще 300 млрд евро средств российского центрального банка обездвижены в ЕС и G7. Около 125 млрд евро из этой суммы находятся у бельгийской компании Euroclear.

Бельгия подсчитала, что в 2023—2024 годах она соберет 2,3 млрд евро налогов с этой суммы и использует эти средства в помощь Украине.

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Сообщается, что предложение Еврокомиссии на следующей неделе будет направлено на введение стандартных правил обращения с такими активами во всех странах ЕС. Для ее принятия необходима единодушная поддержка 27 стран-членов ЕС.

По словам чиновников ЕС, это предложение уточнит юридические обязательства привлеченных учреждений.

Как заявили чиновники, ссылаясь на судебные риски, управленческие вопросы и критику со стороны Европейского центрального банка, она не будет содержать прямого предложения перечислить новые поступления от этих активов в бюджет ЕС.

Ожидается, что лидеры ЕС не дадут окончательного одобрения этого предложения на саммите, но, возможно, поручат своим 27 правительствам больше поработать над ним. Однако поскольку Германия и Франция выражают оговорку, скорого соглашения ждать не стоит.

«Группа стран-членов все еще испытывает юридические беспокойства», — сказал высокопоставленный дипломат ЕС, добавив, что перевод средств в центральную казну ЕС «не есть чем-то, что может произойти в ближайшем будущем».

Использование замороженных активов рф

В течение нескольких месяцев европейские чиновники изучали способы изъятия доходов от российских активов около $300 млрд, заблокированных после начала широкомасштабного вторжения россии в Украину.

Источник: Минфин
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