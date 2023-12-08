МВФ подтвердил потребность Украины в $42 миллиардов внешнего финансирования в 2024 году

Международный валютный фонд подтвердил, что для обеспечения финансовой и внешнеэкономической стабильности Украина потребует минимум $42 млрд внешней поддержки в 2024 году. Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне директор Департамента по коммуникациям МВФ Джулия Козак, сообщает Укринформ.

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«В 2024 году, по оценкам МВФ, стране понадобится около $42 млрд финансирования. И поддержка со стороны международного сообщества, в том числе ЕС, Соединенных Штатов и G7, а также, конечно, международных финансовых учреждений, будет необходима для возвращения страны на путь фискальной и внешней стабильности», — отметила Козак.

Она добавила, что украинская экономика продолжает демонстрировать чрезвычайную стойкость.

«Перспектива, конечно, крайне неопределенная, впрочем, она устойчива», — подчеркнула представитель МВФ.

Козак напомнила, что в последнем прогнозе для Украины МВФ улучшил ожидания роста ВВП до 4,5% по результатам 2023 года. Кроме того, резко снизился уровень инфляции в стране, а валютный рынок стабилизировался, что позволило Украине перейти в режим управляемого обменного курса.

Напомним