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8 декабря 2023, 9:02 Читати українською

МВФ подтвердил потребность Украины в $42 миллиардов внешнего финансирования в 2024 году

Международный валютный фонд подтвердил, что для обеспечения финансовой и внешнеэкономической стабильности Украина потребует минимум $42 млрд внешней поддержки в 2024 году. Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне директор Департамента по коммуникациям МВФ Джулия Козак, сообщает Укринформ.

Международный валютный фонд подтвердил, что для обеспечения финансовой и внешнеэкономической стабильности Украина потребует минимум $42 млрд внешней поддержки в 2024 году.
Фото: pixabay.com

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«В 2024 году, по оценкам МВФ, стране понадобится около $42 млрд финансирования. И поддержка со стороны международного сообщества, в том числе ЕС, Соединенных Штатов и G7, а также, конечно, международных финансовых учреждений, будет необходима для возвращения страны на путь фискальной и внешней стабильности», — отметила Козак.

Она добавила, что украинская экономика продолжает демонстрировать чрезвычайную стойкость.

«Перспектива, конечно, крайне неопределенная, впрочем, она устойчива», — подчеркнула представитель МВФ.

Козак напомнила, что в последнем прогнозе для Украины МВФ улучшил ожидания роста ВВП до 4,5% по результатам 2023 года. Кроме того, резко снизился уровень инфляции в стране, а валютный рынок стабилизировался, что позволило Украине перейти в режим управляемого обменного курса.

Напомним

«Минфин» писал, что по словам главы Комитета В Р по вопросам бюджета Роксоланы Подласы, если американские конгрессмены не смогут договориться о новой финансовой помощи для Украины на следующий год, то уже в январе 2024 года могут возникнуть проблемы с социальными выплатами.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
8 декабря 2023, 10:03
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Джо пішов на поступки республіканцям. Так кажуть… тому питання коли виділять?
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