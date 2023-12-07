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7 декабря 2023, 12:40 Читати українською

Помощь Украине упала до самого низкого уровня с января 2022 года — Ukraine Support Tracker

Динамика поддержки Украины со стороны западных партнеров замедлилась — помощь партнеров упала до самого низкого уровня с января 2022 года. К такому выводу пришли авторы Ukraine Support Tracker (Трекера поддержки Украины) из Кильского института мировой экономики.

Динамика поддержки Украины со стороны западных партнеров замедлилась — помощь партнеров упала до самого низкого уровня с января 2022 года.
Фото: pixabay.com

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В исследовании отмечается, что в период с августа по конец октября 2023 года наблюдалось резкое сокращение объема новооказанной помощи, причем стоимость новых пакетов составила лишь 2,11 млрд евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года и является самым низким показателем января 2022 г.

Из 42 отслеженных доноров только 20 предоставили новые пакеты помощи за последние 3 месяца, что является наименьшей частью активных доноров с начала войны. ЕС и США также взяли на себя немного новых обязательств.

«Наши цифры подтверждают впечатление о более неуверенной позиции доноров в последние месяцы. Украина все больше зависит от нескольких основных доноров, которые продолжают оказывать значительную поддержку, например, Германия, США или Северные страны (Европы).

Учитывая неопределенность дальнейшей помощи США, Украине остается только надеяться, что ЕС наконец-то примет свой давно объявленный пакет поддержки в размере 50 миллиардов евро. Последующая отсрочка однозначно укрепит позиции Путина", — отметил Кристоф Требеш, руководитель группы, разрабатываемой Ukraine Support Tracker, и директор исследовательского центра Кильского института.

Активные доноры

Основной группой активных доноров являются отдельные европейские страны, такие как Хорватия, Финляндия, Германия, Ирландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария (не оказывает военную помощь — ред.), а также страны НАТО, такие как Канада и Великобритания.

Кроме того, Украина может полагаться на обширные ранее обещанные многолетние программы, на которые сейчас приходится большинство фактически оказанной помощи. К примеру, Дания, Германия и Норвегия предоставили соответственно 1,2 млрд евро, 1 млрд евро и 662 млн евро военной помощи за последние 3 месяца в рамках своих предыдущих многолетних донатов.

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Объем помощи

По объему оказанной военной помощи страны Евросоюза продолжали догонять, а теперь даже опережают США. В частности, Германия и скандинавские страны (Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия) выделили значительную новую помощь в последние месяцы.

Из общих 25 млрд евро обязательств по тяжелому оружию (январь 2022 года — октябрь 2023 года) на США приходится 43% общей стоимости, тогда как на все страны и институты ЕС вместе — 47%, а остальные поступают от разных других доноров, в том числе Великобритании и Канады.

За последние 3 месяца (август, сентябрь, октябрь) страны ЕС выделили тяжелое вооружение на 780 млн евро, по сравнению с 500 млн евро из США.

Новые обещания Германии и стран Северной Европы с августа 2023 способствуют тенденции перебирания Европой на себя роли лидера. В частности, через новые системы ПВО Patriot и IRIS-T от Германии и 19 истребителей F-16 от Дании в рамках совместной авиационной коалиции с Нидерландами и Великобританией.

Другие примеры сотрудничества ЕС в сфере военной помощи включают в себя новые соглашения о совместных закупках между Нидерландами, Данией и Чешской Республикой по предоставлению Украине 15 модернизированных основных боевых танков Т-72ЕА, а также серию совместных схем закупок странами Северной Европы для приобретения боеприпасов 155 мм.

Среди 10 крупнейших стран-доноров военная помощь сейчас составляет 58% общей помощи (на 31 октября 2023 года). США остаются самым крупным военным донором с общими обязательствами в размере 44 миллиарда евро.

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Но Германия настигает ее, общие военные обязательства ФРГ сейчас превышают 17 миллиардов евро. Меньшие страны, в частности, страны Северной Европы и Нидерланды, также играют все большую роль в военной помощи.

Отчет

Ukraine Support Tracker содержит список и количественную оценку военной, финансовой и гуманитарной помощи, обещанной Украине с 24 января 2022 года. Нынешний отчет включает период до 31 октября 2023 года.

Отслеживается всесторонняя помощь 40 стран, в частности, стран ЕС, членов G7, а также Австралии, Южной Кореи, Турции, Норвегии, Новой Зеландии, Швейцарии, Китая, Тайваня и Индии. Кроме того, институты ЕС считаются как отдельный донор. Трекер содержит список обязательств между правительствами; частные пожертвования или пожертвования от международных организаций, таких как МВФ, не включены в основную базу данных.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+41
zzzachary
zzzachary
7 декабря 2023, 12:52
#
Ну наша влада думала що все відбили напад і тепер перемога) які ж вони недолугі і тупі! Сьогодні їду і бачу як роблять парк у Кієві бругівку привезли риють і ще ходять охорона парку це в -5 зимою у війну нам потрібен парк), а потім кажемо грошей нема. Як на мене якщо ми не змінимо мерів у великих містах Кличко у києві, Садового у Львові, Труханова з російським паспортом в Одесі, Тєрєхова у Харкові, Філатова у Дніпрі це як мінімум і не змінемо хочаб половину депутатів, то вийна буде довгою і кінец скоріш за все не порадує.
+
+26
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
7 декабря 2023, 13:25
#
У нас, в Україні, мерів не призначають. Та й президент не всемогутній… громадяни мають бачити ту дурість, типу барабанів та соковижималок в сховищах
+
+26
Genna Smatko
Genna Smatko
7 декабря 2023, 13:24
#
Ви знаєте якщо постійно брати в банку гроші то з часом теж почнуть менше давати.
+
+15
parseval
parseval
7 декабря 2023, 13:55
#
Дуже показова відсутність згадок другої економіки Європи — Франції! Якшо Німеччина є самостійним донатером, то Франція в кращому випадку губиться десь під абревіатурою ЄС.
+
0
zxcvb1979
zxcvb1979
7 декабря 2023, 14:56
#
Это называется «столько сколько надо».
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