В ЕЦБ назвали криптовалюты альтернативой фиату

В условиях недоступности TradFi криптовалюты выступают альтернативой, особенно в странах с формирующимся рынком и более молодым населением. К такому выводу пришли аналитики EЦБ, пишет Forklog.

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Что говорят аналитики

Согласно исследованию, девальвация национальных валют привела к увеличению количества биткоин-трансакций. В свою очередь стейблкоины могут получить широкое распространение среди частных лиц и компаний для компенсации отсутствия финансовых альтернатив.

В основу документа лег анализ биткоин-трансакций в парах с 44 фиатными валютами на крупнейших P2P-платформах LocalBitcoins и Paxful за период с января 2018 по апрель 2022 года.

Эксперты обнаружили отрицательную корреляцию между показателями банковской глубины и цифровизации с частотой использования криптовалют.

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Аналитики привели причины, которые могут объяснять растущую популярность биткоина и других криптовалют:

использование в качестве спекулятивных активов в условиях ограниченного выбора традиционных объектов для инвестиций;

более высокая ценность по сравнению с фиатными валютами на фоне ослабления последних или ввиду высокой инфляции;

применение в качестве платежного средства в трансграничных транзакциях, чтобы обойти контроль за движением капитала или снизить стоимость получения переводов.

Напомним

В 2022 году в ЕЦБ назвали стейблкоины непригодными средствами платежа.