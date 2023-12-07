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7 декабря 2023, 11:15 Читати українською

В ЕЦБ назвали криптовалюты альтернативой фиату

В условиях недоступности TradFi криптовалюты выступают альтернативой, особенно в странах с формирующимся рынком и более молодым населением. К такому выводупришли аналитики EЦБ, пишет Forklog.

В условиях недоступности TradFi криптовалюты выступают альтернативой, особенно в странах с формирующимся рынком и более молодым населением.
Фото:depositphotos

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Что говорят аналитики

Согласно исследованию, девальвация национальных валют привела к увеличению количества биткоин-трансакций. В свою очередь стейблкоины могут получить широкое распространение среди частных лиц и компаний для компенсации отсутствия финансовых альтернатив.

В основу документа лег анализ биткоин-трансакций в парах с 44 фиатными валютами на крупнейших P2P-платформах LocalBitcoins и Paxful за период с января 2018 по апрель 2022 года.

Эксперты обнаружили отрицательную корреляцию между показателями банковской глубины и цифровизации с частотой использования криптовалют.

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Аналитики привели причины, которые могут объяснять растущую популярность биткоина и других криптовалют:

  • использование в качестве спекулятивных активов в условиях ограниченного выбора традиционных объектов для инвестиций;
  • более высокая ценность по сравнению с фиатными валютами на фоне ослабления последних или ввиду высокой инфляции;
  • применение в качестве платежного средства в трансграничных транзакциях, чтобы обойти контроль за движением капитала или снизить стоимость получения переводов.

Напомним

В 2022 году в ЕЦБ назвали стейблкоины непригодными средствами платежа.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
7 декабря 2023, 11:58
#
В умовах недоступності TradFi криптовалюти виступають альтернативою

Перекладіть хтось що тут сказано. Дякую.
+
0
Три літри
Три літри
7 декабря 2023, 12:00
#
Згідно з дослідженням, девальвація національних валют призвела до збільшення кількості біткоїн-трансакцій. Своєю чергою стейблкоїни можуть набути широкого поширення серед приватних осіб та компаній для компенсації відсутності фінансових альтернатив.

Стейблкоїни це взагаліто технічні дублі національних валют тож інфляція так само краде їх вартість.
+
0
Три літри
Три літри
7 декабря 2023, 12:02
#
Експерти виявили негативну кореляцію між показниками банківської глибини та цифровізації із частотою використання криптовалют.

А як же тоді Україна з її найвищім у світі сприйняттям криптовалют та можливістю переказувати гроші кому завгодно що не доступно великої кількості людей першого світу?

Кореляція тут є, позитивна — з рівнем фінансової неграмотності населення та рівнем сприйняття тіньового ринку. Чим більше населення НЕ володіє банківською глибиною тим більше воно шукає рішення своїх проблем у крипті яка здається простою та зручною. Чим більше населення погоджується на тіньовий обіг грошей, тим кращим виглядає використання крипти яка абсолютно ніяк не регулюється державої і в 99% держава поняття не має про статки та операції. Саме тому Україна має такий рівень «сприйняття».
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