В условиях недоступности TradFi криптовалюты выступают альтернативой, особенно в странах с формирующимся рынком и более молодым населением. К такому выводупришли аналитики EЦБ, пишет Forklog.
В ЕЦБ назвали криптовалюты альтернативой фиату
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Что говорят аналитики
Согласно исследованию, девальвация национальных валют привела к увеличению количества биткоин-трансакций. В свою очередь стейблкоины могут получить широкое распространение среди частных лиц и компаний для компенсации отсутствия финансовых альтернатив.
В основу документа лег анализ биткоин-трансакций в парах с 44 фиатными валютами на крупнейших P2P-платформах LocalBitcoins и Paxful за период с января 2018 по апрель 2022 года.
Эксперты обнаружили отрицательную корреляцию между показателями банковской глубины и цифровизации с частотой использования криптовалют.
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Аналитики привели причины, которые могут объяснять растущую популярность биткоина и других криптовалют:
- использование в качестве спекулятивных активов в условиях ограниченного выбора традиционных объектов для инвестиций;
- более высокая ценность по сравнению с фиатными валютами на фоне ослабления последних или ввиду высокой инфляции;
- применение в качестве платежного средства в трансграничных транзакциях, чтобы обойти контроль за движением капитала или снизить стоимость получения переводов.
Напомним
В 2022 году в ЕЦБ назвали стейблкоины непригодными средствами платежа.
Комментарии - 3
Перекладіть хтось що тут сказано. Дякую.
Стейблкоїни це взагаліто технічні дублі національних валют тож інфляція так само краде їх вартість.
А як же тоді Україна з її найвищім у світі сприйняттям криптовалют та можливістю переказувати гроші кому завгодно що не доступно великої кількості людей першого світу?
Кореляція тут є, позитивна — з рівнем фінансової неграмотності населення та рівнем сприйняття тіньового ринку. Чим більше населення НЕ володіє банківською глибиною тим більше воно шукає рішення своїх проблем у крипті яка здається простою та зручною. Чим більше населення погоджується на тіньовий обіг грошей, тим кращим виглядає використання крипти яка абсолютно ніяк не регулюється державої і в 99% держава поняття не має про статки та операції. Саме тому Україна має такий рівень «сприйняття».