Dogecoin отметила десятилетний юбилей и выросла до годового максимума

6 декабря Dogecoin (DOGE) исполнилось десять лет. Курс мем-криптовалюты достиг максимальной отметки за год — $0,105. Об этом пишет ForkLog.

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«Собачья» криптовалюта выросла

За сутки актив подорожал почти на 17%. Положительную динамику могло спровоцировать ралли биткоина, потянувшего в «зеленую зону» и другие альтокины.

Мем-токен снова вернулся на 10 место по капитализации в списке CoinGecko с показателем $14,5 млрд. Объем торгов за последние 24 часа превысил $3,2 млрд.

Изменение цен на монету в сутки / Скриншот CoinMarketCap

Несмотря на достижение локальных максимумов, криптовалюте необходимо вырасти еще в семь раз, чтобы достичь исторического максимума на уровне $0,73, зафиксированном в мае 2021 года.

Немного истории и другие мемные токены

Dogecoin запустил 6 декабря 2013 года разработчик Билли Маркус и сотрудник отдела продаж компании Adobe Systems Джексон Палмер, решивших пошутить на тему стремительного роста количества криптовалют.

SHIB, PEPE и BONK тоже заметно выросли. В общей сложности вся группа мем-криптовалют из списка CoinGecko зафиксировала активный рост в последнюю неделю.

Изменение стоимости на мемные криптомонеты / Скриншот CoinGecko

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