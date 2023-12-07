США выделяют Украине новый пакет вооружений на $175 миллионов

Администрация президента США Джо Байдена объявила о дополнительной помощи Украине в размере $175 млн. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, передает Интерфакс-Украина .

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Что будет включать пакет

Пакет, в частности, будет включать в себя:

боеприпасы для ПВО и артиллерийские снаряды;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

высокоскоростные противорадиационные и противотанковые ракеты;

боеприпасы для стрелкового оружия;

взрывные боеприпасы для уничтожения препятствий;

оборудование для защиты критически важных объектов инфраструктуры;

запасные части;

вспомогательное оборудование;

услуги;

обучение и транспорт.

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«Пока россия не прекратит эту войну, прекратив свои жестокие атаки и выведя свои войска из Украины, очень важно, чтобы США продолжали возглавлять созданную нами коалицию, которая состоит из более чем 50 стран, твердо поддерживающих Украину. Если Конгресс не примет меры по одобрению запроса президента о дополнительном финансировании национальной безопасности, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые мы можем предоставить Украине», — говорится в сообщении.

В Госдепартаменте подчеркнули, что помощь Украине защититься от российской агрессии и обеспечить свое будущее отвечает интересам национальной безопасности США и способствует глобальной стабильности во всем мире, «и нам нужно, чтобы Конгресс действовал немедленно».

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Напомним

Как писал «Минфин», Белый дом призывает конгресс выделить дополнительные средства в помощь Украине до конца текущего года. Соответствующее письмо директор Управления Белого дома по вопросам бюджета Шаланда Янг направила в Конгресс США в понедельник утром.