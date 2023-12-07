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7 декабря 2023, 9:02 Читати українською

Укрзализныця запустила сервис заказа билетов для военнослужащих

Укрзализныця запустила сервис спецзаказа билетов для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрзализныця запустила сервис спецзаказа билетов для военнослужащих.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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Где забронировать билет

В случае отсутствия билетов на продажу забронировать их военнослужащие могут онлайн по этой ссылке.

«Отныне военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск, а билеты уже раскупили. Верим, что это позволит упростить жизнь тем, кому мы обязаны свободой и жизнью», — отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Подробности

Оставить заявку на портале можно не позднее чем за 6 часов до отправки поезда. После этого на указанный заказчиком e-mail придет специальный код. Выкупить билет нужно в кассе не позднее 1 часа до отправления поезда, предъявив военный билет или удостоверение офицера.

Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов, наиболее популярных среди военнослужащих. В частности, это маршруты в города, приближенные к зоне ведения боевых действий и обратно.

Читайте также: Укрзализныця с 10 декабря повысит стоимость билетов на международные перевозки

Военнослужащие могут бронировать билеты как для себя, так и для собратьев, с которыми вместе собираются в путь.

Укрзализныци напомнили, что ранее военнослужащие бронировали билеты через военного коменданта. Это значительно усложняло процесс и фактически делало невозможным поездку изо дня в день. Ведь было необходимо сначала совершить личный визит в военный комендант, а затем на вокзал, чтобы выкупить билет.

Источник: Минфин
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