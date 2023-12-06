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6 декабря 2023, 17:17 Читати українською

Доверие к банкам: Украинцы хранят 250 миллиардов на гривневых депозитах

Доверие украинцев к отечественной банковской системе растет, объемы депозитов населения в гривне с начала года увеличились на 30% — до 250 млрд грн. Об этом сообщил член Совета НБУ Василий Фурман, пишет Укринформ.

Доверие украинцев к отечественной банковской системе растет, объемы депозитов населения в гривне с начала года увеличились на 30% - до 250 млрд грн.
Фото: finclub.net

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Что происходит с депозитами

По его словам, объем гривневых срочных депозитов населения с начала года вырос на 30%, достигнув по состоянию на октябрь 250 млрд. гривен.

Объемы валютных депозитов несколько сократились, что Фурман считает закономерным.

«По-моему, это закономерный тренд. Потому что гражданам Украины гораздо выгоднее инвестировать именно в финансовые инструменты в национальной валюте. А основными такими инструментами, напомню, являются облигации внутреннего займа и депозитные счета в банках», — сказал экономист.

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Выражая личное мнение (НБУ и его официальные представители не имеют права давать рекомендации по использованию тех или иных финансовых инструментов), Фурман посоветовал соотечественникам и в дальнейшем отдавать предпочтение финансовым активам в гривне.

«Ставки доходности по этим инструментам достаточно высоки и, в частности, значительно превышают текущие показатели инфляции. При этом конкретная прибыль вкладчика зависит от различных факторов — таких, как срок размещения депозита, его размер, размер и процентная политика банка. В случае с военными ОВГЗ он также зависит от срока обращения этих ценных бумаг и ряда других факторов. В целом средняя доходность обоих инструментов в настоящее время колеблется от 14% до 17%, иногда даже до 18% годовых. Это значительно превышает показатели инфляции», — сказал экономист.

При этом очень важно диверсифицировать свои инвестиции.

Также гражданам следует помнить о прямой зависимости между доходностью тех или иных финансовых инструментов и инвестиционными рисками. Должны осознавать: если кто предлагает вам доход в 50−70 или более процентов, то в лучшем случае — это очень рисковая инвестиция, а в худшем — банальное мошенничество. Поэтому нужно быть максимально осторожным и доверять только надежным финансовым институтам", — предупредил Фурман.

Он, в частности, напомнил, что в период действия военного положения гарантии ФГВФЛ распространяются на всю сумму вкладов физических лиц. Также государство полностью гарантирует возврат средств, вложенных в военные ОВГЗ.

Источник: Минфин
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