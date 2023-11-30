Binance назвала дату делистинга BUSD, прогноз биткоина по $100 000: что нового на рынке

Суд разрешил FTX ликвидировать акции Grayscale и Bitwise на $744 млн

Судья по делам о банкротстве в штате Делавер одобрил ходатайство FTX и аффилированных организаций о продаже акций трастов Grayscale и Bitwise на сумму $744 млн.

Соответствующий запрос направили 6 ноября.

Продажи долей реализуют с учетом «максимизации стоимости и избегания негативного влияния на рынок», следует из документа.

Операции коснутся Grayscale Bitcoin Trust, Grayscale Ethereum Trust, Bitwise 10 Crypto Index Fund, Grayscale Ethereum Classic Trust, Grayscale Litecoin Trust и Grayscale Digital Large Cap Trust.

Инициатива может стать первым этапом в рамках продажи принадлежащих платформе активов, которые оценили в $3,4 млрд.

Binance назвала дату делистинга стейблкоина BUSD

Криптовалютная биржа Binance полностью прекратит поддержку стейблкоина BUSD и проведет его делистинг 15 декабря.

В компании отметили, что эмитент актива Paxos прекратил его выпуск. Погашение «стабильной монеты» будет доступно до февраля 2024 года.

Вывод BUSD отключится 31 декабря, после чего балансы пользователей биржи (кроме Японии, Франции, Италии, Польши и Казахстана) автоматически конвертируются в FDUSD.

В августе Binance сообщила клиентам о намерении прекратить поддержку BUSD. Представители компании сослались на расследование Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк против Paxos. В феврале регулятор приказал фирме остановить выпуск BUSD.

За пять лет закрылись 75% GameFi-проектов

С момента появления GameFi пять лет назад около 2127 из 2817 проектов в этом направлении потерпели неудачу, что составляет примерно 75,5%. Об этом говорится в отчете CoinGecko.

«Другими словами, три из четырех Web3-игр стали неактивными», — отметили аналитики.

После успеха CryptoKitties в конце 2017 года P2E-игры стали популярны в криптосообществе. В результате в 2018 году было запущено 422 Web3-игры, при этом 307 из них потерпели крах.

Развитие и интерес GameFi замедлились на фоне медвежьего рынка 2019−2020 годов. За этот период выпущено всего 244 проекта, а доля закрытых стартапов превысила 94%.

В 2021 году на фоне бычьего рынка зафиксирован самый низкий уровень отказов от Web3-игр в 45%. В 2022 году количество заброшенных GameFi-проектов превысило количество запущенных — 742 против 693 соответственно.

С начала 2023 года уже провалилось 509 игр, что эквивалентно 70,7%. По мнению исследователей, более низкий уровень отказов может указывать на стабилизацию состояния геймингового направления.

В июле техгигант Google сообщил о намерении интегрировать опцию размещения GameFi-проектов в магазине приложений для Android-устройств.

Standard Chartered подтвердил прогноз биткоина по $100 000 к 2024 году

Аналитики Standard Chartered Bank заявили о правильном направлении крипторынка и подтвердили свой прогноз, согласно которому биткоин достигнет $100 000 к концу 2024 года. Об этом сообщает CoinDesk.

По словам руководителя отдела валютных исследований компании Джеффа Кендрика, основным катализатором роста цен станет одобрение нескольких биткоин-ETF в США.

«Мы думаем, что ряд спотовых биржевых фондов одобрят в первом квартале 2024 года как для биткоина, так и для ETH. Это откроет путь для институциональных инвестиций», — заявил он.

Эксперты также напомнили, что будущий халвинг в сети первой криптовалюты станет еще одним катализатором роста.

В Standard Chartered сначала дали прогноз на биткоин по $100 000 в апреле, отметив завершение криптозимы.

«Проще говоря, все работает, как и ожидалось. Доминирование биткоина остается неизменным — его доля в общей рыночной капитализации цифровых активов увеличилась до 50% с 45% в апреле», — отметили в банке.