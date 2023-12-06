Объем венчурных инвестиций в криптокомпании вырос на 179%

В ноябре 2023 года общая сумма венчурного финансирования, полученного криптовалютными компаниями, выросла на 179% по сравнению с октябрем — с $430 млн до $1,2 млрд. Об этом сообщил журналист Колин Ву в своем блоге со ссылкой на данные RootData, пишет Forklog.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Инвестиции в криптокомпании

За месяц инвестиции получили 93 проекта, что на 22% больше, чем в октябре (76 проектов).

На инфраструктурные решения пришлось примерно 30% общей суммы финансирования, на DeFi — около 13%, на CeFi — около 8%, на NFT/GameFi — около 7%.

В ноябре выросла среднемесячная сумма инвестиций — на 76%.

Топ-10 раундов по сумме