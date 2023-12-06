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6 декабря 2023, 12:59 Читати українською

Цены на золото отошли от рекордных максимумов

Цены на золото незначительно изменились на азиатских торгах в среду после резкого падения с рекордных максимумов на этой неделе. Трейдеры теперь ищут новые сигналы о том, когда Федеральная резервная система США начнет снижать процентную ставку. Об этом пишет Investing.

Цены на золото незначительно изменились на азиатских торгах в среду после резкого падения с рекордных максимумов на этой неделе.
Фото:depositphotos.com

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Почему золото подешевело

Более мягкие, чем ожидалось, данные по вакансиям от JOLTs за октябрь подтолкнули некоторые надежды на охлаждение рынка труда. Однако внимание по-прежнему сосредоточено на предстоящих данных по вакансиям в несельскохозяйственном секторе США за ноябрь, которые должны быть опубликованы в эту пятницу.

Желтый металл начал неделю с рекордных максимумов, превышающих $2100 за унцию, чему способствовали, похоже, менее «ястребиные» комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, а также возросший спрос на безопасное убежище после всплеска напряженности на Ближнем Востоке.

Однако затем цены резко отступили от рекордных пиков, поскольку неопределенность в отношении ФРС помогла доллару вернуть утраченные позиции. Цены на золото по-прежнему торгуются значительно выше отметки $2000 за унцию.

Читайте: Цены на золото бьют рекорды

Торги на бирже

К 00:08 по восточному времени (05:08 по Гринвичу) спотовое золото выросло на 0,1% до $2021,61 за унцию, а фьючерс на золото с истекающим в феврале сроком вырос на 0,1% до $2039,00 за унцию.

Хотя инвесторы были убеждены, что ФРС не будет больше повышать процентную ставку, они по-прежнему не уверены в том, когда именно центральный банк планирует начать снижать ставку.

Цены на фьючерсы на федеральные фонды показывают, что трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС начнет снижать ставку уже в марте 2024 года, более чем 50%. Фьючерсы также указывают на вероятность более 90%, что ФРС сохранит ставку без изменений в декабре.

Читайте: Атака ХАМАС и война в Украине: почему цена на золото не взлетает к небесам

Однако центральный банк не давал таких указаний и заявил, что ставка в основном останется повышенной еще долгое время, если не произойдет дальнейшего выраженного снижения инфляции. Инфляция в США по-прежнему значительно превышает годовой целевой показатель ФРС 2%, а рынок труда остается относительно сильным.

В третьем квартале экономика США также оставалась в целом устойчивой на фоне стабильных потребительских расходов.

Неопределенность в отношении планов ФРС по снижению ставки заставляет сомневаться в дальнейшем росте золота, поскольку высокая процентная ставка повышает альтернативные издержки инвестирования в желтый металл.

Однако признаки ухудшения экономических условий по всему миру — особенно в Китае и еврозоне — все еще могут привести к тому, что золото начнет привлекать средства в «тихие гавани».

Цены на медь

Среди промышленных металлов цены на медь выросли в среду, восстанавливаясь после двухдневного спада, вызванного ростом опасений по поводу главного импортера — Китая.

Фьючерс на медь со сроком в марте вырос на 0,6% до $3,8068 за унцию, после того как потерял почти 4% за последние 2 сессии.

Опасения по поводу Китая усилились на этой неделе после того, как рейтинговое агентство Moody’s сообщило о возможном снижении кредитного рейтинга страны, ссылаясь на возросшие риски, связанные со спадом на рынке недвижимости, а также на отсутствие четкой политической поддержки со стороны Пекина.

Это предупреждение, в сочетании с признаками продолжающейся экономической слабости в Китае, усилило опасения по поводу снижения спроса на медь в 2024 году.

Прогнозы аналитиков

По мнению аналитиков, цены на золото сейчас находятся на пути, на котором могут достичь новых максимумов в следующем году и могут оставаться выше уровня 2 000 долларов США.

В качестве аргументов они приводят геополитическую неопределенность, вероятное ослабление доллара США и возможное снижение процентной ставки в США.

Источник: Минфин
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