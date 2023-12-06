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6 декабря 2023, 11:16 Читати українською

США может выделить Украине более $15 миллиардов

В Сенате США подали новый законопроект, предусматривающий выделение более $15 млрд для Украины. Об этом пишет The Hill.

В Сенате США подали новый законопроект, предусматривающий выделение более $15 млрд для Украины.

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В целом, документом предусмотрено выделение $111 миллиардов, которые распределят не только Украине, но и Израилю. Также в эту сумму входят растраты в защиту южной границы США.

Как отмечает издание, в пояснении к законопроекту пишут, что более $15 млрд предусмотрены для поддержки Украины, в том числе «военную подготовку, обмен разведданными» и «ужесточение присутствия в зоне ответственности Европейского командования».

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Документ также предусматривает $10,6 млрд для Израиля. Еще $43,6 млрд должны быть направлены на наращивание производственных мощностей США в сфере вооружений и боеприпасов, а также на инвестиции в американскую промышленную базу подлодок.

Законопроект подготовили сенаторы-демократы, впрочем, у республиканцев есть замечания. Они требуют, чтобы решение о предоставлении помощи Украине и Израилю включало изменения, направленные на усиление безопасности границы США с Мексикой.

Ожидается, что законопроект будет вынесен на первое процедурное голосование в среду.

Источник: Минфин
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Комментарии - 10

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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
6 декабря 2023, 11:22
#
Пєчалька… очікували лиш до бюджету 12−15 лярдів.
+
0
Alex2006
Alex2006
6 декабря 2023, 11:35
#
Від США? Нащо стільки? Ви забули про ЄС, МВФ та інших?
+
0
penetrator1963
penetrator1963
6 декабря 2023, 11:58
#
Та это всё песни типа телемарафона: мы наступаем, орки тупые, ракеты заканчиваются, крым летом, оце так жахнули и всё в таком же духе. по факту путин номинирован в человеки года, а вся европа не в состоянии за год 1.000.000 боеприпасов произвести.
+
+15
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
6 декабря 2023, 11:23
#
США «понесут ответственность» за поражение Украины, если Конгресс не одобрит помощи. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкаой на министра финансов Джанет Йеллен. По ее словам, американское финансирование «крайне необходимо» для сохранения поддержки Украины со стороны МВФ. «Я разговаривала с членами Конгресса. Я думаю, они понимают, что это тяжелая ситуация, и мы можем взять на себя ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить Украину необходимым финансированием… Я включаю сюда прямую бюджетную поддержку, потому что это крайне важно», — сказала Йеллен. По ее словам, «в Украине просто заканчиваются деньги».
+
0
Alex2006
Alex2006
6 декабря 2023, 11:34
#
О, Кремлівський агент і тут виліз))
+
0
Philip92
Philip92
6 декабря 2023, 11:44
#
США «будет морально труднее» за поражение Украины, если Конгресс не одобрит помощи. Ответственность никто не понесет.
+
0
TAN72
TAN72
6 декабря 2023, 11:45
#
Как отмечает издание, в пояснении к законопроекту пишут, что более $15 млрд предусмотрены в поддержку Украины, в частности, «военную подготовку, обмен разведданными» и «ужесточение присутствия в зоне ответственности Европейского командования». Об оружии где?
+
0
vovan9870
vovan9870
6 декабря 2023, 11:57
#
На фоні 120 млрд$ військового бюджету Росії?
+
0
JWT
JWT
6 декабря 2023, 12:20
#
А може і не виділити. Курчат по осіні рахують
+
+15
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
6 декабря 2023, 12:26
#
Касьянов.Америка нам знову не дала грошей, зброї, військової техніки. Це було очікувано. Це, знаєте, як сніг взимку — ви нічого не можете з цим вдіяти. Може піти, а може не піти. Можуть дати, а можуть не дати. Питання в іншому — чи є в нас запасний план «Б» на такий випадок? І чи може Мар’яна Безугла його озвучити?.. Питання риторичне. Плану немає. Своїх збройових заводів не побудовано. Антипутінської коаліції - з грошима і ресурсами — теж не помітно. Наша зовнішня політика в дупі. Вся надія на героїзм і мужність наших бійців. З днем ЗСУ!
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