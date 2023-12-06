США может выделить Украине более $15 миллиардов

В Сенате США подали новый законопроект, предусматривающий выделение более $15 млрд для Украины. Об этом пишет The Hill.

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В целом, документом предусмотрено выделение $111 миллиардов, которые распределят не только Украине, но и Израилю. Также в эту сумму входят растраты в защиту южной границы США.

Как отмечает издание, в пояснении к законопроекту пишут, что более $15 млрд предусмотрены для поддержки Украины, в том числе «военную подготовку, обмен разведданными» и «ужесточение присутствия в зоне ответственности Европейского командования».

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Документ также предусматривает $10,6 млрд для Израиля. Еще $43,6 млрд должны быть направлены на наращивание производственных мощностей США в сфере вооружений и боеприпасов, а также на инвестиции в американскую промышленную базу подлодок.

Законопроект подготовили сенаторы-демократы, впрочем, у республиканцев есть замечания. Они требуют, чтобы решение о предоставлении помощи Украине и Израилю включало изменения, направленные на усиление безопасности границы США с Мексикой.

Ожидается, что законопроект будет вынесен на первое процедурное голосование в среду.