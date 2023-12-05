Всемирный банк предоставит Украине $1,2 миллиарда для финансирования соцвыплат

Что известно

Целью проекта является финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины, а также поддержка реформ в сфере социальной защиты в Украине.

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Отмечается, что INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере $1,2 млрд из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого правительством Японии.

Куда направят средства

Средства будут направлены в общий фонд госбюджета и обеспечат финансирование 29 социальных выплат, которые уже предусмотрены в государственном бюджете на 2023 и 2024 годы.