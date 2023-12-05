«4 декабря министр социальной политики Оксана Жолнович и Аруп Банерджи, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины, подписали соглашение о создании нового проекта «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)», — говорится в сообщении .
Всемирный банк предоставит Украине $1,2 миллиарда для финансирования соцвыплат
Украина и Всемирный банк заключили соглашение о создании нового проекта INSPIRE по финансированию 29 видов социальных выплат. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины .
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Что известно
Целью проекта является финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины, а также поддержка реформ в сфере социальной защиты в Украине.
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Отмечается, что INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере $1,2 млрд из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого правительством Японии.
Куда направят средства
Средства будут направлены в общий фонд госбюджета и обеспечат финансирование 29 социальных выплат, которые уже предусмотрены в государственном бюджете на 2023 и 2024 годы.
Источник: Минфин
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