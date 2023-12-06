Стоимость биткоина пробила уровень $43 500

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На графике ниже видно, что восходящее движение цены сопровождается всплеском объемов торгов:

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» по состоянию на утро 6 декабря стоимость биткоина составляет —$43, 741.

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«По традиции» рост биткоина оживил более широкий рынок. Однако ни один альткоин из топ-10 пока не превзошел флагмана по темпам роста:

Данные: CoinGecko

По данным CoinGlass, за сутки ликвидации подверглись позиции на сумму $233,63 млн, из которых короткие — свыше $150 млн.

Совокупная капитализация рынка криптовалют составляет $1,65 трлн. Индекс доминирования биткоина — 51,3%.

Предыстория

Какписал ранее «Минфин», 3 декабря биткоин достиг максимума за полтора года, поднявшись выше $40 тысяч. По состоянию на 4 декабря (09:23 по Киеву) стоимость биткоина составляла $41,414.

Биткоин в этом году вырос более чем на 140%, и многие с оптимизмом смотрят на то, что этот рост продолжится и в 2024 году.

Последний рекордный максимум цифровой валюты в размере почти $69 тыс. был достигнут в ноябре 2021 года.

С тех пор криптоиндустрия столкнулась со множеством проблем: от краха монет и проектов до банкротств и уголовных процессов. FTX — когда-то одна из крупнейших бирж в мире — рухнула, а ее основателю Сэму Бэнкману-Фриду грозит более 100 лет тюремного заключения после того, как его признали виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве.

Тем временем глава Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по уголовным обвинениям и ушел с поста генерального директора компании в рамках соглашения с Министерством юстиции США об уплате штрафа в размере $4,3 млрд.

Многие в отрасли считают, что эти два дела подвели черту под проблемами, которые преследовали рынок криптовалют.