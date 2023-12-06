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6 декабря 2023, 8:05 Читати українською

Стоимость биткоина пробила уровень $43 500

5 декабря первая криптовалюта вновь продемонстрировала уверенный рост, преодолев рубеж в $43 500, пишет Forklog.

5 декабря первая криптовалюта вновь продемонстрировала уверенный рост, преодолев рубеж в $43 500, пишет Forklog.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахРост биткоинаНа графике ниже видно, что восходящее движение цены сопровождается всплеском объемов торгов:Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» по состоянию на утро 6 декабря стоимость биткоина составляет — Читайте: Биткоин может вырасти до $100 тыс.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рост биткоина

На графике ниже видно, что восходящее движение цены сопровождается всплеском объемов торгов:

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» по состоянию на утро 6 декабря стоимость биткоина составляет —$43, 741.

Читайте: Биткоин может вырасти до $100 тыс. в 2024 году: крипто-боссы объяснили почему

«По традиции» рост биткоина оживил более широкий рынок. Однако ни один альткоин из топ-10 пока не превзошел флагмана по темпам роста:

Данные: CoinGecko

По данным CoinGlass, за сутки ликвидации подверглись позиции на сумму $233,63 млн, из которых короткие — свыше $150 млн.

Совокупная капитализация рынка криптовалют составляет $1,65 трлн. Индекс доминирования биткоина — 51,3%.

Предыстория

Какписал ранее «Минфин», 3 декабря биткоин достиг максимума за полтора года, поднявшись выше $40 тысяч. По состоянию на 4 декабря (09:23 по Киеву) стоимость биткоина составляла $41,414.

Биткоин в этом году вырос более чем на 140%, и многие с оптимизмом смотрят на то, что этот рост продолжится и в 2024 году.

Последний рекордный максимум цифровой валюты в размере почти $69 тыс. был достигнут в ноябре 2021 года.

С тех пор криптоиндустрия столкнулась со множеством проблем: от краха монет и проектов до банкротств и уголовных процессов. FTX — когда-то одна из крупнейших бирж в мире — рухнула, а ее основателю Сэму Бэнкману-Фриду грозит более 100 лет тюремного заключения после того, как его признали виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве.

Тем временем глава Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по уголовным обвинениям и ушел с поста генерального директора компании в рамках соглашения с Министерством юстиции США об уплате штрафа в размере $4,3 млрд.

Многие в отрасли считают, что эти два дела подвели черту под проблемами, которые преследовали рынок криптовалют.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
Bookseller
Bookseller
6 декабря 2023, 8:33
#
Зато комиссии за транзакции 15 баксов! Вчера сделал перевод 0.02 битка с комиссией 4.35 бакса, так до сих пор и висит неподтверждённая. Хочу на карту трасти плюс немножко денег добавить… Буду ждать, не стану платить больше!
+
0
JWT
JWT
6 декабря 2023, 10:39
#
Бачу: крипта too the moon
Очікую: новий воєнний конфлікт у світі
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
6 декабря 2023, 10:41
#
Ще залишилися такі, хто сумнівається в 100К в 2024—2025-х?:)
+
0
19226191
19226191
6 декабря 2023, 11:44
#
Я
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
6 декабря 2023, 11:48
#
Зная, что такое биткоин, то вероятность 50/50. если такими темпами расти, то он 100к должен достичь уже к концу года. зачем мелочиться? но он может достичь 60к, а потом снова сходить на 20к. тем более это цифра 100к такая красивая. по большому счёту фапают на неё те, кто случайно затарился ещё по $1000. а кто зашёл по 40к, для тех это всего лишь прирост в 2,5 раза. он бывает +/- раз в 4 года. но эти 4 года — это ад для нервов.
+
+15
19226191
19226191
6 декабря 2023, 11:53
#
Звичайно! Тут як із доларом по 50 гривень. Якщо кожна собака із підворотні гавкає по долар по 50, то він не буде по 50 (у короткостроковій перспективі). Так само і тут — якщо у всіх новинах скажуть, що біток буде по 100 000, то це буде явно ведмежий сигнал для ринку
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