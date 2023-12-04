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4 декабря 2023, 17:05 Читати українською

Из-за укрепления гривны бюджет недосчитал 1,2 миллиарда

Укрепление гривны в ноябре «стоило» бюджету более 1,2 миллиарда. Это произошло из-за отмены Нацбанком фиксированного курса. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Укрепление гривны в ноябре «стоило» бюджету более 1,2 миллиарда.

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Как отмечает издание, гривневые поступления в бюджет от конвертации иностранной помощи могли бы быть на 1,25 млрд грн больше, если бы официальный курс доллара оставался фиксированным, на уровне 36,5686 грн.

В ноябре для финансирования расходов бюджета правительство конвертировало $1,23 млрд и €1,94 млрд евро. Всего было проведено 30 транзакций по конвертации средств с валютных счетов правительства: 17 по конвертации долларов и 13 по конвертации евро. При этом на счета правительства поступило $398,75 млн и €1,504 млрд.

Читайте также: Прогноз курса доллара и евро на 4−8 декабря: готов ли НБУ сохранить коридор 36−36,6 грн/$

Обмен иностранной валюты на гривну правительство производит по официальному курсу Национального банка. В общем, от обмена валюты правительство получило 120,192 млрд грн: из них 44,49 млрд грн — от продажи долларов и 75,7 млрд грн — от продажи евро.

После 2 октября Национальный банк объявил об отмене режима фиксированного курса и перешел в режим управляемой гибкости. В результате курс доллара начал колебаться. При этом в течение всего ноября официальный курс доллара был ниже, чем до отмены фиксированного курса, то есть ниже 36,5686 грн за доллар. Как следствие ниже был и курс евро, который НБУ рассчитывает в зависимости от курса американской валюты.

Из-за укрепления гривни в официальных курсах НБУ, гривневый эквивалент международной помощи, поступившей в бюджет, оказался на 1,255 млрд грн меньше, чем если бы политика фиксированного курса продолжалась и дальше. В частности, бюджет недополучил 448,86 млн грн в результате уменьшения официального курса доллара и 806,08 млн грн в результате уменьшения курса евро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
82845392
82845392
4 декабря 2023, 17:34
#
О, а где же свидетели «будеттокадешеветь» и «апослевойныващебудет20»? :) Еще аргументик был: «нам нужна крепкая гривна, чтобы задешево импортировать товары для ВСУ».

> Це сталося через скасування Нацбанком фіксованого курсу

Только из-за этого, правда? А ничего, что он МБ заливал баксом как потерпевший, при стабильном и постоянном превышении спроса над предложением? Кто заставлял это делать — отсутствие фиксированного курса?
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+15
Genna Smatko
Genna Smatko
4 декабря 2023, 17:40
#
Можна подумати що НБУ не знав для чого на нього тиснуть западні брокерські компанії, котрі в нас тут як риба у воді, скасувати фіксований курс. Зіграли на пониження вивели відсотки з облігацій, а двлі хоч трава не рости. Вони і так попали з цим курсом на бабло нормально, продавши по 25 грн за доалр до війни і купивши облігації. Та й всі зна.ть що у золотовалютних запасах, які нібито виросли. це не наші гроші , а їхні і вони коли не будь їх все-одно виведуть. Вони так робили в багатьох країнах Аргентина наприклад до сих пір обовтується від їхніх махінацій.
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0
litmax
litmax
4 декабря 2023, 18:37
#
Да, это моя страна, тут укрепление нацвалюты — плохо, госконтроль за бизнесом — плохо, работать за зарплату — плохо, доступное жилье — плохо, получить положенный по конституции земельный участок — плохо. А что же хорошо? Недра зарубежному инвестрору — хорошо (государству и народу-плохо), идти строем в военкомат — хорошо, пересылать деньги с заработков — хорошо, учиться на коммерческой основе — хорошо, а на бюджете — плохо…
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0
parseval
parseval
4 декабря 2023, 20:03
#
Судячи по вашому комменту ви трохи з іншої країни.
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0
Nasams Here
Nasams Here
4 декабря 2023, 20:20
#
Валіза-вокзал- *** .
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