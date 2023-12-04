Из-за укрепления гривны бюджет недосчитал 1,2 миллиарда

Укрепление гривны в ноябре «стоило» бюджету более 1,2 миллиарда. Это произошло из-за отмены Нацбанком фиксированного курса. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

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Как отмечает издание, гривневые поступления в бюджет от конвертации иностранной помощи могли бы быть на 1,25 млрд грн больше, если бы официальный курс доллара оставался фиксированным, на уровне 36,5686 грн.

В ноябре для финансирования расходов бюджета правительство конвертировало $1,23 млрд и €1,94 млрд евро. Всего было проведено 30 транзакций по конвертации средств с валютных счетов правительства: 17 по конвертации долларов и 13 по конвертации евро. При этом на счета правительства поступило $398,75 млн и €1,504 млрд.

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Обмен иностранной валюты на гривну правительство производит по официальному курсу Национального банка. В общем, от обмена валюты правительство получило 120,192 млрд грн: из них 44,49 млрд грн — от продажи долларов и 75,7 млрд грн — от продажи евро.

После 2 октября Национальный банк объявил об отмене режима фиксированного курса и перешел в режим управляемой гибкости. В результате курс доллара начал колебаться. При этом в течение всего ноября официальный курс доллара был ниже, чем до отмены фиксированного курса, то есть ниже 36,5686 грн за доллар. Как следствие ниже был и курс евро, который НБУ рассчитывает в зависимости от курса американской валюты.

Из-за укрепления гривни в официальных курсах НБУ, гривневый эквивалент международной помощи, поступившей в бюджет, оказался на 1,255 млрд грн меньше, чем если бы политика фиксированного курса продолжалась и дальше. В частности, бюджет недополучил 448,86 млн грн в результате уменьшения официального курса доллара и 806,08 млн грн в результате уменьшения курса евро.