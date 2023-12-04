В Украине запустили сайт по поиску работы в сфере восстановления

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Что известно

В рамках проекта создан сайт, отображающий перечень предложений должностей от работодателей, вовлеченных в восстановление регионов, территорий и инфраструктуры.

Предложения также содержат возможности для бесплатного обучения, переквалификации и проживания.

В настоящее время на сайте представлено более тысячи актуальных вакансий. Также там есть рекомендации по поиску работы и ответы на наиболее частые вопросы трудоустройства.

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Что это даст

По словам вице-премьера по восстановлению, министра инфраструктуры Александра Кубракова, этот проект должен помочь обеспечить работой украинцев, в том числе ВПЛ, и усилить кадровый потенциал предприятий инфраструктуры и сферы восстановления.