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4 декабря 2023, 16:38 Читати українською

В Украине запустили сайт по поиску работы в сфере восстановления

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры вместе с Госагентством восстановления, Укрпочтой, Укрзализныцей и порталом robota.ua запустили проект «Работа и восстановление». На сайте можно найти работу в транспортной отрасли или связи, строительстве и в сфере восстановления в целом, сообщает пресс-служба министерства.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры вместе с Госагентством восстановления, Укрпочтой, Укрзализныцей и порталом robota.ua запустили проект «Работа и восстановление».
Фото: depositphotos

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Что известно

В рамках проекта создан сайт, отображающий перечень предложений должностей от работодателей, вовлеченных в восстановление регионов, территорий и инфраструктуры.

Предложения также содержат возможности для бесплатного обучения, переквалификации и проживания.

В настоящее время на сайте представлено более тысячи актуальных вакансий. Также там есть рекомендации по поиску работы и ответы на наиболее частые вопросы трудоустройства.

Читайте: Рынок труда Украины: где работает большинство украинцев и сколько зарабатывает

Что это даст

По словам вице-премьера по восстановлению, министра инфраструктуры Александра Кубракова, этот проект должен помочь обеспечить работой украинцев, в том числе ВПЛ, и усилить кадровый потенциал предприятий инфраструктуры и сферы восстановления.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
matroskin
matroskin
4 декабря 2023, 16:48
#
Глянув.
Єдиниі кому допоможе цей сайт це ті хто розпиляли бюджетне бабло на його «запуску».
Аналогічних сайтів, але набагато якісніших та з в рази більшими і кращими пропозиціями купа, всі вони були і є безкоштовними.
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
4 декабря 2023, 18:10
#
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ору)
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