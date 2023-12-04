Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры вместе с Госагентством восстановления, Укрпочтой, Укрзализныцей и порталом robota.ua запустили проект «Работа и восстановление». На сайте можно найти работу в транспортной отрасли или связи, строительстве и в сфере восстановления в целом, сообщает пресс-служба министерства.
В Украине запустили сайт по поиску работы в сфере восстановления
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Что известно
В рамках проекта создан сайт, отображающий перечень предложений должностей от работодателей, вовлеченных в восстановление регионов, территорий и инфраструктуры.
Предложения также содержат возможности для бесплатного обучения, переквалификации и проживания.
В настоящее время на сайте представлено более тысячи актуальных вакансий. Также там есть рекомендации по поиску работы и ответы на наиболее частые вопросы трудоустройства.
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Что это даст
По словам вице-премьера по восстановлению, министра инфраструктуры Александра Кубракова, этот проект должен помочь обеспечить работой украинцев, в том числе ВПЛ, и усилить кадровый потенциал предприятий инфраструктуры и сферы восстановления.
Комментарии - 2
Єдиниі кому допоможе цей сайт це ті хто розпиляли бюджетне бабло на його «запуску».
Аналогічних сайтів, але набагато якісніших та з в рази більшими і кращими пропозиціями купа, всі вони були і є безкоштовними.
Головний фахівець відділу IT та діджиталізації — 22,000 грн.
Адміністратор системи сектору інформаційних технологій — 18,000 грн.
Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи — 9,000 грн.
ору)