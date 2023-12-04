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4 декабря 2023, 15:35 Читати українською

В Испании крупнейшие СМИ подали иск против Meta на €550 миллионов

Испанские СМИ подали иск против компании Meta на 550 миллионов евро. Цукерберг и его компания обвиняется в недобросовестной конкуренции в сфере рекламы. Об этом пишет Reuters.

Испанские СМИ подали иск против компании Meta на 550 миллионов евро.

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Суть иска

Истцом является медиа-ассоциация, которая объединяет 83 испанских СМИ, в том числе и главную газету страны El Pais. В своем заявлении адвокаты ассоциации отмечают, что Meta «массово» и «систематически» использует персональные данные пользователей своих платформ Facebook, Instagram и Whatsapp, что позволяет ему получить несправедливое преимущество при разработке и предложении персонализированной рекламы, являющейся недобросовестной конкуренцией.

Истцы считают, что компания Meta использует персональные данные, полученные без явного согласия клиентов, что нарушает правила защиты данных.

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Предыстория

Это уже не первый раз испанские СМИ подают подобный иск к техногигантам. В 2014 году правительство Испании заставило закрыть в стране службу Google News компании Alphabet к 2022 году.

В мае компания Metа была оштрафована ведущим регулятором конфиденциальности в Европейском Союзе на рекордную сумму €1,2 млрд за обработку информации о пользователях и передачу данных пользователей в США.

В октябре Meta запустила для пользователей Facebook и Instagram в ЕС, Европейской экономической зоне и Швейцарии платную возможность просмотра этих социальных сетей без рекламы.

Источник: Минфин
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