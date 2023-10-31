Meta запускает для пользователей Facebook и Instagram в Европейской экономической зоне и Швейцарии платную возможность просмотра этих социальных сетей без рекламы. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Meta запускает для пользователей Facebook и Instagram в ЕС платную подписку без рекламы
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Стоимость подписки
Оформить подписку пользователи соцсетей могут в ноябре. Ежемесячная подписка будет стоить 9,99 евро для пользователей ПК и 12,99 евро — в приложениях на iOS и Android.
До 1 марта 2024 года подписка покроет все учетные записи пользователя. А с 1 марта 2024 за каждый дополнительный аккаунт пользователь будет вынужден платить ежемесячно 6 евро с браузера и 8 евро — на iOS и Android.
Возможность пользоваться Facebook и Instagram бесплатно с рекламой сохранится.
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