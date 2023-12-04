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4 декабря 2023, 13:16 Читати українською

Проверка в «Киевгорстрое»: Аудиторы не обнаружили финансовых нарушений

Аудиторская фирма «НХД-Аудит» не зафиксировала финансовых нарушений в «Киевгорстрое» в 2020—2022 годах и в первом квартале 2023-го, пишет NV Бизнес.

Аудиторская фирма «НХД-Аудит» не зафиксировала финансовых нарушений в «Киевгорстрое» в 2020—2022 годах и в первом квартале 2023-го, пишет NV Бизнес.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПроверка КиевгорстрояВ середине ноября специально созданная контрольная комиссия Киевского горсовета ознакомилась с выводами аудита и утвердила промежуточный отчет о результатах.
Фото: antikor.com.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Проверка Киевгорстроя

В середине ноября специально созданная контрольная комиссия Киевского горсовета ознакомилась с выводами аудита и утвердила промежуточный отчет о результатах. В официальном сообщении говорится, что никаких нарушений найдено не было.

Комиссия рекомендовала усилить контроль за финансово-экономической деятельностью, увеличить состав Наблюдательного совета до пяти человек и приобрести у «Киевгорстроя» жилье и объекты социальной инфраструктуры.

В своих выводах комиссия ссылается на результаты финансового прогнозирования Ernst & Young. В то же время, не упоминаются еще две компании, которые занимались аудитом — Baker Tilly и «НХД-Аудит».

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Аудиторы Baker Tilly в своем отчете сообщили, что компания значительно зависит от заемных средств и по состоянию на конец 2022 способна финансировать только 8,7% активов за счет собственных средств, на конец первого полугодия 2023 года — 9%.

Малоизвестная аудиторская фирма «НХД-Аудит» юриста Евгении Вакуленко предоставила ключевой вывод, что финансовых нарушений в компании зафиксировано не было.

Ernst & Young не проверял исторические показатели деятельности компании, а все свои расчеты производил на основе данных, полученных от представителей «Киевгорстроя».

По консервативному сценарию, который выглядит как наиболее реальный, компании необходимо $272,5 млн дофинансирования для покрытия дефицита средств.

В то же время, инвесторы жилья требуют не признавать результаты аудита, изменить менеджмент компании и рассматривать ситуацию по каждому ЖК отдельно.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что «аудиторы установили, что деятельность «Киевгорстроя» была нарушена из-за внешних факторов — COVID-19, полномасштабной войны, фактора «Укрбуда».

Предыстория

6 июля наблюдательный совет и правление «Киевгорстроя» решили провести аудит компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм, глава компании Игорь Кушнир отстранен от работы.

20 июля правоохранительные органы производили следственные действия на объектах, связанных со столичным застройщиком.

Читайте: Глава Киевгорстроя выехал за границу со справкой об инвалидности и покорил Эверест. В пресс-службе прокомментировали

Ключевая проблема «Киевгорстроя» — как и большинство игроков на строительном рынке Украины, компания годами работала по модели перекрестного финансирования, когда строительство осуществляется исключительно за счет средств новых инвесторов.

Главный риск такой схемы — средства не имеют целевого назначения и никем не контролируются, поэтому застройщик может опрокидывать средства с одного объекта на другой.

Источник: Минфин
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