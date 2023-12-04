Аудиторская фирма «НХД-Аудит» не зафиксировала финансовых нарушений в «Киевгорстрое» в 2020—2022 годах и в первом квартале 2023-го, пишет NV Бизнес.
Проверка в «Киевгорстрое»: Аудиторы не обнаружили финансовых нарушений
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Проверка Киевгорстроя
В середине ноября специально созданная контрольная комиссия Киевского горсовета ознакомилась с выводами аудита и утвердила промежуточный отчет о результатах. В официальном сообщении говорится, что никаких нарушений найдено не было.
Комиссия рекомендовала усилить контроль за финансово-экономической деятельностью, увеличить состав Наблюдательного совета до пяти человек и приобрести у «Киевгорстроя» жилье и объекты социальной инфраструктуры.
В своих выводах комиссия ссылается на результаты финансового прогнозирования Ernst & Young. В то же время, не упоминаются еще две компании, которые занимались аудитом — Baker Tilly и «НХД-Аудит».
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Аудиторы Baker Tilly в своем отчете сообщили, что компания значительно зависит от заемных средств и по состоянию на конец 2022 способна финансировать только 8,7% активов за счет собственных средств, на конец первого полугодия 2023 года — 9%.
Малоизвестная аудиторская фирма «НХД-Аудит» юриста Евгении Вакуленко предоставила ключевой вывод, что финансовых нарушений в компании зафиксировано не было.
Ernst & Young не проверял исторические показатели деятельности компании, а все свои расчеты производил на основе данных, полученных от представителей «Киевгорстроя».
По консервативному сценарию, который выглядит как наиболее реальный, компании необходимо $272,5 млн дофинансирования для покрытия дефицита средств.
В то же время, инвесторы жилья требуют не признавать результаты аудита, изменить менеджмент компании и рассматривать ситуацию по каждому ЖК отдельно.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что «аудиторы установили, что деятельность «Киевгорстроя» была нарушена из-за внешних факторов — COVID-19, полномасштабной войны, фактора «Укрбуда».
Предыстория
6 июля наблюдательный совет и правление «Киевгорстроя» решили провести аудит компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм, глава компании Игорь Кушнир отстранен от работы.
20 июля правоохранительные органы производили следственные действия на объектах, связанных со столичным застройщиком.
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Ключевая проблема «Киевгорстроя» — как и большинство игроков на строительном рынке Украины, компания годами работала по модели перекрестного финансирования, когда строительство осуществляется исключительно за счет средств новых инвесторов.
Главный риск такой схемы — средства не имеют целевого назначения и никем не контролируются, поэтому застройщик может опрокидывать средства с одного объекта на другой.
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