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4 декабря 2023, 11:19 Читати українською

Украина может не получить €50 миллиардов от ЕС — FT

Украина из-за споров в ЕС по бюджету может не получить €50 миллиардов помощи. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Украина из-за споров в ЕС по бюджету может не получить €50 миллиардов помощи.

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Причины споров

Как пишет издание, проблема состоит в том, что на выборах в Нидерландах победили ультраправые политики, во главе с Гертом Уилдерсом, а также на спор влияет решение немецкого суда, ограничивающего государственные заимствования.

По словам неназванных европейских чиновников, страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению общего бюджета, включая средства для Украины. По мнению собеседника, договориться будет «очень, очень сложно».

«Это момент истины. Если вы говорите, что поддерживаете Украину, вы должны сделать шаг навстречу», — сказал один из собеседников издания.

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В то же время премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в интервью Financial Times заявил, что «крайне важно, чтобы поддержка Украины продолжалась и чтобы мы, европейцы, играли свою роль».

Что будет, если Украина не получит средства

Если Украина не получит поддержку от США и Европы, это ставит под угрозу «макрофинансовую стабильность» страны. €50 миллиардов, обещаных Киеву, позволили бы государству выполнять свои обязательства до 2027 года.

€50 млрд для Украины включают €17 млрд грантов и €33 млрд кредитов. Эти средства должны пойти, в частности, на решение проблем с миграцией (€15 млрд) и инвестиции в «стратегические технологии» (€10 млрд) и почти €19 млрд на выплату процентов по общим заимствованиям ЕС.

Источник: Минфин
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