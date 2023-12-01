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1 декабря 2023, 11:32 Читати українською

Украина привлечет $1,2 миллиарда от Всемирного банка под гарантии Японии

Всемирный банк выделит Украине $1,2 млрд под гарантии Японии. Деньги направят на соцвыплаты. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Всемирный банк выделит Украине $1,2 млрд под гарантии Японии.

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Украина попала в новый проект банка, утвержденный 30 ноября. Программа Всемирного банка предусматривает финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения, пострадавшим от последствий вторжения россии в Украину.

«Проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 млрд долларов из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого Правительством Японии», — говорится в сообщении.

Средства будут направлены на соцподдержку лиц с инвалидностью, детей-сирот, лиц, нуждающихся в уходе, студентов учреждений профессионального высшего и высшего образования, получающих социальные стипендии, а также граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и торговли людьми.

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Ожидается, что данный проект охватит почти 10 миллионов украинцев.

В целом Всемирный банк уже мобилизовал более $38 млрд экстренного финансирования в поддержку Украины, включая обязательства и гарантии разных стран.

Напомним, что летом Украина получила $1,5 миллиарда ссуды от Всемирного банка под гарантии Японии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+69
godvinik
godvinik
1 декабря 2023, 13:58
#
Гроші направлять на соцвиплати.

Это конец, это наркоман у которого уже гангрены пошли

Может не надо платить (в прежнем объеме) если нечем эти соцвыплаты? Их что долларами платят, а не гривнами?
+
0
TAN72
TAN72
1 декабря 2023, 14:58
#
Халява- сер😂
+
+30
SAndreyS
SAndreyS
1 декабря 2023, 15:26
#
Это нормальная ситуация воюющего государства — тем более на своей территории.
Если не платить соц. выплаты то будет рушится экономика и гос. аппарат.
Соц. выплаты платят гривнами, но мировой банк гривны не имеет и дает в долларах, собственном нам только лучше, доллары лягут в ЗВР, а НБУ под их напечает гривну.
+
0
TAN72
TAN72
1 декабря 2023, 16:37
#
В таких объемах печатать,то это будут фантики.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
1 декабря 2023, 21:01
#
Печатать будут в тех объемах как поступает помощь/кредиты. Не более. Альтернатива — карточки и по сути военная экономика. В мес 20 кг хлеба, 2 кг мяса один костюм на 3 года и прочие «радости жизни», выбирайте…
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