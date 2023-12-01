Украина привлечет $1,2 миллиарда от Всемирного банка под гарантии Японии

Всемирный банк выделит Украине $1,2 млрд под гарантии Японии. Деньги направят на соцвыплаты. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Украина попала в новый проект банка, утвержденный 30 ноября. Программа Всемирного банка предусматривает финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения, пострадавшим от последствий вторжения россии в Украину.

«Проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 млрд долларов из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого Правительством Японии», — говорится в сообщении.

Средства будут направлены на соцподдержку лиц с инвалидностью, детей-сирот, лиц, нуждающихся в уходе, студентов учреждений профессионального высшего и высшего образования, получающих социальные стипендии, а также граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и торговли людьми.

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Ожидается, что данный проект охватит почти 10 миллионов украинцев.

В целом Всемирный банк уже мобилизовал более $38 млрд экстренного финансирования в поддержку Украины, включая обязательства и гарантии разных стран.

Напомним, что летом Украина получила $1,5 миллиарда ссуды от Всемирного банка под гарантии Японии.