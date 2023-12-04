Цена акций Coinbase утроилась в 2023 году

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 декабря 2023, 9:56 Читати українською

Цена акций Coinbase утроилась в 2023 году

Акции Coinbase выросли на 62%, что говорит о царящей на Уолл-стрит эйфории в отношении крупнейшей криптовалютной биржи США, несмотря на обвинение в мошенничестве главы ныне ликвидированной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и «разоблачения»Binance Holdings Ltd., пишет Bloomberg.

Акции Coinbase выросли на 62%, что говорит о царящей на Уолл-стрит эйфории в отношении крупнейшей криптовалютной биржи США, несмотря на обвинение в мошенничестве главы ныне ликвидированной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и «разоблачения» Binance Holdings Ltd., пишет Bloomberg.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто с акциямиСтоимость акций компании более чем утроилась в 2023 году, а их рост в ноябре повлиял на обще рыночное ралли, добавив еще $12 млрд рыночной стоимости Coinbase.
Фото: depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что с акциями

Стоимость акций компании более чем утроилась в 2023 году, а их рост в ноябре повлиял на обще рыночное ралли, добавив еще $12 млрд рыночной стоимости Coinbase. Акции превысили отметку $120 за штуку, они торгуются сильно выше средней целевой цены аналитиков $84.

По мнению экспертов, Coinbase сегодня находится в лучшем положении, чем любая другая публичная компания, пережив встряску в 2022 и 2023 годы и выйдя из нее сильнее.

Росту акций Coinbase способствовал общий ясный настрой на рынке, юридические тяжбы конкурентов и потенциальное одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США котирующихся в США биткоин-ETF.

Читайте: Биткоин впервые за полтора года пробил отметку в $41 000

При этом в 2023 году также вырос биткоин — почти на 130%. Все это не может не создавать оптимистичного настроения у трейдеров, особенно после того, как компания сообщала об убытках 7 кварталов подряд.

Инвесторы, сделавшие ставки против акций Coinbase, напротив, понесли убытки в размере $1,3 млрд только за последние 30 дней.

Напомним

Как писал «Минфин», в июне Акции Coinbase Global — материнской компании криптобиржи Coinbase — обвалились почти на 21% до $46,45 за акцию.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами