Цена акций Coinbase утроилась в 2023 году

Акции Coinbase выросли на 62%, что говорит о царящей на Уолл-стрит эйфории в отношении крупнейшей криптовалютной биржи США, несмотря на обвинение в мошенничестве главы ныне ликвидированной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и «разоблачения» Binance Holdings Ltd., пишет Bloomberg.

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Что с акциями

Стоимость акций компании более чем утроилась в 2023 году, а их рост в ноябре повлиял на обще рыночное ралли, добавив еще $12 млрд рыночной стоимости Coinbase. Акции превысили отметку $120 за штуку, они торгуются сильно выше средней целевой цены аналитиков $84.

По мнению экспертов, Coinbase сегодня находится в лучшем положении, чем любая другая публичная компания, пережив встряску в 2022 и 2023 годы и выйдя из нее сильнее.

Росту акций Coinbase способствовал общий ясный настрой на рынке, юридические тяжбы конкурентов и потенциальное одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США котирующихся в США биткоин-ETF.

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При этом в 2023 году также вырос биткоин — почти на 130%. Все это не может не создавать оптимистичного настроения у трейдеров, особенно после того, как компания сообщала об убытках 7 кварталов подряд.

Инвесторы, сделавшие ставки против акций Coinbase, напротив, понесли убытки в размере $1,3 млрд только за последние 30 дней.

Напомним

Как писал «Минфин», в июне Акции Coinbase Global — материнской компании криптобиржи Coinbase — обвалились почти на 21% до $46,45 за акцию.