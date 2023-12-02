Украинцы получили 44,8 млн грн прибыли от покупки военных облигаций в приложении «Дия». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Украинцы заработали почти 45 миллионов на покупке военных облигаций в «Дие»
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Стоимость одной облигации — от 940 грн, а максимальная годовая прибыль — 18%.
Каждая облигация — это оружие и техника для наших защитников. Покупая их, вы даете государству взаймы средства и получаете их с процентами. То есть поддерживаете страну и зарабатываете", — отметил Федоров.
Какие военные облигации сейчас доступны в «Дие»
- «Евпатория»;
- «Симферополь»;
- «Ялта»;
- «Новая Каховка»;
- «Севастополь».
«Это как донат, но с выгодой. Купите облигации в „Дии“, поддерживайте государство и зарабатывайте», — призвал министр.
Напомним
«Минфин» писал, что военные облигации в «Дие» стали доступны с начала октября 2022 года. Облигации можно приобрести в любом количестве, определив срок выплаты (до 1,5 лет) и процент дохода (11−18% годовых). Выплата поступит на карту «єПідтримка».
Комментарии - 2
В «Монобанке» , но там дикие условия — купите , например, облигаций на 5.000 долларов под 4% годовых, со сроком погашения 20.06.2024 , то есть заработаете 110$, а когда будете снимать свои деньги — то Монобанк заберет 0,9% комиссии СО ВСЕЙ СУММЫ, то есть 46$. И получается , что 110 долларов заработаете, а почти половину прибыли отберет Монобанк.
Нормальные условия на валютные облигации были у брокера ICU. Там без комиссии переводили валюту на счет в том банке, который вы указываете. Но там порог входа от 10.000$