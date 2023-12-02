Украинцы заработали почти 45 миллионов на покупке военных облигаций в «Дие»

Украинцы получили 44,8 млн грн прибыли от покупки военных облигаций в приложении «Дия». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Стоимость одной облигации — от 940 грн, а максимальная годовая прибыль — 18%.

Каждая облигация — это оружие и техника для наших защитников. Покупая их, вы даете государству взаймы средства и получаете их с процентами. То есть поддерживаете страну и зарабатываете", — отметил Федоров.

Какие военные облигации сейчас доступны в «Дие»

«Евпатория»;

«Симферополь»;

«Ялта»;

«Новая Каховка»;

«Севастополь».

«Это как донат, но с выгодой. Купите облигации в „Дии“, поддерживайте государство и зарабатывайте», — призвал министр.

Напомним

«Минфин» писал, что военные облигации в «Дие» стали доступны с начала октября 2022 года. Облигации можно приобрести в любом количестве, определив срок выплаты (до 1,5 лет) и процент дохода (11−18% годовых). Выплата поступит на карту «єПідтримка».