В государственный бюджет Украины поступило $1,5 млрд льготного финансирования. Средства займа предоставляются под гарантии правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Украина получила $1,5 миллиарда займа от Всемирного банка под гарантии Японии
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Куда направят средства
Отмечается, что привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения.
«Благодарю неустанную поддержку Украины правительства Японии во время председательства в G7, а также команде Всемирного банка», — заявил министр финансов Сергей Марченко.
С начала полномасштабного вторжения рф, Украина получила более $581 млн льготного финансирования от правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA).
В текущем году ожидается, что правительство Японии предоставит еще $2 млрд прямой бюджетной поддержки через Целевой фонд Всемирного банка.
Источник: Минфин
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