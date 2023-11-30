Минфин за месяц привлек лишь $2 млрд льготного финансирования от международных партнеров

В ноябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около $2 млрд внешнего финансирования. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Доноры ноября

Среди доноров в ноябре 2023:

Европейский Союз — $1,6 млрд;

Гарантия Великобритании через механизм Всемирного банка — $400 млн;

Всемирный банк — $5 млн.

Средства от ЕС — десятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФИ) на 2023 год. Общий объем финансирования по программе составляет 18 млрд евро, из которых Украина уже получила 16,5 млрд евро. Срок погашения кредита составляет 35 лет, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсированы странами ЕС.

Гарантия Великобритании — часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine). Срок погашения 19 лет с 5-летним льготным периодом. Общий объем финансовой помощи под гарантию Великобритании в текущем году составляет 1 млрд долларов США.

Финансирование от Всемирного банка является ссудой МБРР в рамках проекта Всемирного банка «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL Ukraine). В рамках совместного с МБРР проекта в 2023 году уже привлечено около $50 млн.