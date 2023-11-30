Минфин за месяц привлек лишь $2 млрд льготного финансирования от международных партнеров

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 ноября 2023, 15:37 Читати українською

Минфин за месяц привлек лишь $2 млрд льготного финансирования от международных партнеров

В ноябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около $2 млрд внешнего финансирования. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В ноябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около $2 млрд внешнего финансирования.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Доноры ноября

Среди доноров в ноябре 2023:

  • Европейский Союз — $1,6 млрд;
  • Гарантия Великобритании через механизм Всемирного банка — $400 млн;
  • Всемирный банк — $5 млн.

Средства от ЕС — десятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФИ) на 2023 год. Общий объем финансирования по программе составляет 18 млрд евро, из которых Украина уже получила 16,5 млрд евро. Срок погашения кредита составляет 35 лет, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсированы странами ЕС.

Гарантия Великобритании — часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine). Срок погашения 19 лет с 5-летним льготным периодом. Общий объем финансовой помощи под гарантию Великобритании в текущем году составляет 1 млрд долларов США.

Финансирование от Всемирного банка является ссудой МБРР в рамках проекта Всемирного банка «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL Ukraine). В рамках совместного с МБРР проекта в 2023 году уже привлечено около $50 млн.

За 11 месяцев 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около $37,4 млрд внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 16

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 ноября 2023, 17:40
#
Вот незадача - красть почти нечего…
+
+30
Бедный папа
Бедный папа
30 ноября 2023, 18:01
#
> Всемирный банк — $5 млн.

с фразой «ни в чем себе не отказывайте…»
+
+15
stas12345
stas12345
30 ноября 2023, 19:51
#
А власть наверное думала что войну можно вести бесконечно и кредиты под это дело никогда не перестанут давать
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
30 ноября 2023, 19:52
#
Сейчас пишут «всего лишь» — а по факту скоро поймут, что даже 2 млрд — это уже хорошо (плановые 1.5 млрд от ЕС по сути сыграли основную роль). Декабрь ещё примерно с таким же результатом поступлений примерно «протянут», а вот в 2024 ежемесячно — всё намного меньше будет (если вообще будет), потому что никакой толком выделенной помощи нет ни согласованной, ни проголосованной и уже выделенной.

Вместо того чтобы искать внутренние резервы и хоть как-то увеличить поступления за счёт борьбы с коррупцией и проведением экономических реформ (насколько возможно в военное время) — власть живёт себе так, как будто им платить другие страны будут вечно, главное успеть побольше себе украсть.

До весны включительно может ещё чувствоваться сильно не будет благодаря некоторым скопленным резервам (хотя тут как повезёт — коррупционные схемы туда могут быстрее добраться, учитывая риски для коррупционнеров что потом не будет что воровать), а вот летом и осенью печатного станка практически не избежать. Вот тогда все вспомнят что 2023 был ещё «относительно хорошим временем».

Всё увидим, время покажет.
+
0
vt313
vt313
30 ноября 2023, 20:07
#
Тут надо понимать, что борьба с коррупцией это довольно затратный процесс.
Эффект от нее (при удачном стечении) будет не скоро, а потери прямо сейчас и немалые.

Остальное, — все зависит от фронта.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
30 ноября 2023, 20:38
#
Если бы за почти 2 года войны боролись жёстко с самого начала — эффект бы уже был и значительный, хотя тоже смотря как бороться: если так как сейчас — выделяют огромные многомиллиардные бюджеты на НАБУ/САП с раздутыми кадровыми отделами, от которых результатов совсем немного — и по факту депутат-коррупционер за 40 млн грн выходит на свободу — то толку с такого не будет, и такая «борьба» ещё более затратной будет, бояться при таком подходе никто не будет коррупции от слова «совсем».

А что сейчас по факту будут делать когда внешнее финансирование закончится? Будет массовая печать, ещё большее разворовывание коррупционерами того что осталось, когда поймут что бегут с «тонущего корабля» на свои виллы в Монако/Испании/Франции — но зато много кто и дальше будет считать, что коррупция никаким образом не виновата в том что происходит в Украине, а виноваты РФ и Запад, который якобы «слил» так сильно старающиеся коррупционные власти Украины.

Жизнь похоже многих ничему не учит. Но придёт момент когда очень многие ощутят на себе все эти последствия. И пусть винят дальше кого угодно, главное не себя.
+
0
vt313
vt313
30 ноября 2023, 20:51
#
Это такой себе поверхностный взгляд, основанный на непонимании сложности этой проблемы.

Финансирование от ЕС согласовано. Еще там страны по своим линиям открывают.
Вроде как обещали сами следить за использованием, но не факт, что это хорошо.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
30 ноября 2023, 21:00
#
Ну посмотрим ещё, тут тоже не факт что все 26 парламентов проголосуют каждый для своей страны обязательства парочку миллиардов скинуть коррупционным властям. Хотя не исключено что некоторые страны помогут, но это в лучшем случае будет 20−30% от того что коррупционеры себе заложили на следующий год.

А проблема гораздо глубже и это не поверхностный взгляд — просто в одном небольшом сообщении невозможно описать всю суть проблемы.
+
0
vt313
vt313
30 ноября 2023, 21:06
#
Так вроде уже согласовали. Недавно дожали Венгрию.

Выглядит как поверхностный взгляд.

Сто лет назад коррупция в США ассоциировалась с итальянской мафией.
Конце концов США победили, но это около ста лет и почитайте как все это было.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
30 ноября 2023, 21:15
#
В том и дело, что не согласовали ещё с Венгрией, а также до конца неясно согласится ли Словакия.

Не стоит смотреть только на заголовки новостей, которые вводят в заблуждение: «ЕС согласовал помощь Украине» — а там читаешь новость — высказывание какого-то представителя европарламента, что «Украина не останется без помощи». Реального голосования за то чтобы это уже окончательно выделить — не было, а должны подтвердить все 27 стран.

Также даже в случае согласования 50 млрд. евро, это не значит что их Украина сразу получит и не вся сумма в бюджетную помощь. При равномерном распределении — около 8 млрд в год максимум (хотя украинские власти просят 18 млрд.) — и то транши привяжут к выполнению определённых условий и принятию законов, а непосредственно выделение на каждый год будет отдельно голосоваться.

Такие вещи в заголовках новостей писать почему-то не любят, а только везде заявлять про «перемогу».

— Что касается США — истории этой не знаю, почитаю для интереса, но все равно смотрю на сегодняшние реалии Украины: глобального прогресса нет и перспективы что в обозоримом будущем в ближайшие 10−15 лет будет побеждена коррупция, как это сделано в развитых странах ЕС — не видно, даже если военный вопрос каким-то образом относительно положительным для Украины разрешится.
+
0
vt313
vt313
30 ноября 2023, 22:30
#
15 лет, это маловато будет. Так в ЕС она присутстует, просто в других формах. Нормальная мед. страховка начинается от 40 тыс. грн. Если это опдатят все, то страховые компании сумеют убедить всех вместе и каждого в отдельности, что коррупции в медицине нет. Вопрос в деньгах. Ну и по всем прочим проявлениям примерно также.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
30 ноября 2023, 20:49
#
И в этом большая беда Украины: коррупционеры, как писал Time, живут и воруют так, как будто «завтра» не наступит, так и у населения — тоже сейчас подход ко всему такой, что главное сейчас получать от жизни «всё» — а строить будущее неважно.

И это было до войны, и этот же менталит хорошо проявился и во время войны. Когда условная Норвегия думает чем обеспечить деньгами/ресурсами на 3−4 поколения вперёд, в Украине, как правило, думают максимум как выплатить пенсии в следующем году и дотянуть до очередного кредита МВФ. Ни реформы для привлечения инвесторов, ни нормальные законы для бизнеса, ни решения адекватного проблемы теневой экономики и так далее. Молчу уже за какие-то вопросы долгосрочные типа экологии — про которые в Украине либо не заикаются даже, либо говорят когда надо освоить очередной «грант» под свои коррупционные схемы.

Это показывает менталит — «главное что сегодня» и всё. «Хуже не будет», «Пжити по-новому», «Покращення вже сьогодні» — вся суть лозунгов политиков и их «стратегии» на ближайшие хотя бы 5−10 лет.

Есть ли эта реалистичная стратегия (а не разговоры про ВВП в 1 трлн$) у политиков? Её просто нет и она никому не нужна.

С менталитетом «главное выиграем войну, а потом займёмся коррупцией» — вряд ли можно достичь больших даже военных успехов: многие ребята которые раньше возможно не исключали поход на войну, сейчас бегают от коррупционных военкоматов, потому что у них нет такого патротизма воевать за проворовавшиеся власти.

Но время всё расставит на места, увидим
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
30 ноября 2023, 20:58
#
И даже если завтра условно договорятся с Венгрией про голосование за пакет ЕС, а Палата Представителей США каким-то образом найдёт компромисс между демократами и республиканцами и допустим Украине выделят хотелки депутатов в виде 30−40 млрд. долларов вливаний в бюджет?

Что от этого изменится? Выиграем войну? Будет расцвет и процветание, начнут резко бороться с коррупцией? Стратегии у руководства страны просто нет, всё что расказывали почти 2 года войны — это то что вот-вот РФ развалится, у неё закончатся ресурсы, а нас буду закидывать всеозвомжной помощью, кредитами и репарациями. Это всё что могла предложить власть, параллельно воруя и усиливая коррупцию.

И какой итог всего этого? Чем 2024 год может стать лучше 2023-го? Стратегии просто нет, стратегия теперь кое-как затыкать дыры с пенсиями и зарплатами, если повезёт вдруг получить финансовую помощь — причём это всё по сути плата за разворовывания прошлых лет, а отдавать эти долги будет ещё ни одно поколение.

Так что дальше с этого? Ни цели развития военных предприятий максимальными темпами нет (в отличии от РФ которая перевела многие заводы на военную экономику), ни какой-то стратегии как освободить территорию — ничего руководство не предлагает, живёт дальше иллюзиями и кормит обещаниями. Либо валит вину на всех, если что-то «не получилось».

Мне кажется пока «жареный петух» не клюнет и власть, и население — никто не начнёт глобально шевелиться, чтобы реально строить процветающую и свободную страну. А зачем им это?
+
+16
dvs83
dvs83
30 ноября 2023, 20:04
#
Цікаво що при великому дефіциті бюджету є стільки працівників бюджетників з великими зарплатами.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 ноября 2023, 22:10
#
Желающих работать за минималку не так уже и много,
а желающих работать за спасибо днём с огнём не найти…

Вы всегда можете повлиять на размер дефицита бюджета
предложив работать за бесплатно…
+
0
penetrator1963
penetrator1963
30 ноября 2023, 22:31
#
Никто не говорит за минималку. набсоветы с зарплатами по $15000/мес. странно такую ситуацию наблюдать в воюющей стране.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Евгений Петров и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами