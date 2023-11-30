В ноябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около $2 млрд внешнего финансирования. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Минфин за месяц привлек лишь $2 млрд льготного финансирования от международных партнеров
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Доноры ноября
Среди доноров в ноябре 2023:
- Европейский Союз — $1,6 млрд;
- Гарантия Великобритании через механизм Всемирного банка — $400 млн;
- Всемирный банк — $5 млн.
Средства от ЕС — десятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФИ) на 2023 год. Общий объем финансирования по программе составляет 18 млрд евро, из которых Украина уже получила 16,5 млрд евро. Срок погашения кредита составляет 35 лет, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсированы странами ЕС.
Гарантия Великобритании — часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine). Срок погашения 19 лет с 5-летним льготным периодом. Общий объем финансовой помощи под гарантию Великобритании в текущем году составляет 1 млрд долларов США.
Финансирование от Всемирного банка является ссудой МБРР в рамках проекта Всемирного банка «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL Ukraine). В рамках совместного с МБРР проекта в 2023 году уже привлечено около $50 млн.
За 11 месяцев 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около $37,4 млрд внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.
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с фразой «ни в чем себе не отказывайте…»
Вместо того чтобы искать внутренние резервы и хоть как-то увеличить поступления за счёт борьбы с коррупцией и проведением экономических реформ (насколько возможно в военное время) — власть живёт себе так, как будто им платить другие страны будут вечно, главное успеть побольше себе украсть.
До весны включительно может ещё чувствоваться сильно не будет благодаря некоторым скопленным резервам (хотя тут как повезёт — коррупционные схемы туда могут быстрее добраться, учитывая риски для коррупционнеров что потом не будет что воровать), а вот летом и осенью печатного станка практически не избежать. Вот тогда все вспомнят что 2023 был ещё «относительно хорошим временем».
Всё увидим, время покажет.
Эффект от нее (при удачном стечении) будет не скоро, а потери прямо сейчас и немалые.
Остальное, — все зависит от фронта.
А что сейчас по факту будут делать когда внешнее финансирование закончится? Будет массовая печать, ещё большее разворовывание коррупционерами того что осталось, когда поймут что бегут с «тонущего корабля» на свои виллы в Монако/Испании/Франции — но зато много кто и дальше будет считать, что коррупция никаким образом не виновата в том что происходит в Украине, а виноваты РФ и Запад, который якобы «слил» так сильно старающиеся коррупционные власти Украины.
Жизнь похоже многих ничему не учит. Но придёт момент когда очень многие ощутят на себе все эти последствия. И пусть винят дальше кого угодно, главное не себя.
Финансирование от ЕС согласовано. Еще там страны по своим линиям открывают.
Вроде как обещали сами следить за использованием, но не факт, что это хорошо.
А проблема гораздо глубже и это не поверхностный взгляд — просто в одном небольшом сообщении невозможно описать всю суть проблемы.
Выглядит как поверхностный взгляд.
Сто лет назад коррупция в США ассоциировалась с итальянской мафией.
Конце концов США победили, но это около ста лет и почитайте как все это было.
Не стоит смотреть только на заголовки новостей, которые вводят в заблуждение: «ЕС согласовал помощь Украине» — а там читаешь новость — высказывание какого-то представителя европарламента, что «Украина не останется без помощи». Реального голосования за то чтобы это уже окончательно выделить — не было, а должны подтвердить все 27 стран.
Также даже в случае согласования 50 млрд. евро, это не значит что их Украина сразу получит и не вся сумма в бюджетную помощь. При равномерном распределении — около 8 млрд в год максимум (хотя украинские власти просят 18 млрд.) — и то транши привяжут к выполнению определённых условий и принятию законов, а непосредственно выделение на каждый год будет отдельно голосоваться.
Такие вещи в заголовках новостей писать почему-то не любят, а только везде заявлять про «перемогу».
— Что касается США — истории этой не знаю, почитаю для интереса, но все равно смотрю на сегодняшние реалии Украины: глобального прогресса нет и перспективы что в обозоримом будущем в ближайшие 10−15 лет будет побеждена коррупция, как это сделано в развитых странах ЕС — не видно, даже если военный вопрос каким-то образом относительно положительным для Украины разрешится.
И это было до войны, и этот же менталит хорошо проявился и во время войны. Когда условная Норвегия думает чем обеспечить деньгами/ресурсами на 3−4 поколения вперёд, в Украине, как правило, думают максимум как выплатить пенсии в следующем году и дотянуть до очередного кредита МВФ. Ни реформы для привлечения инвесторов, ни нормальные законы для бизнеса, ни решения адекватного проблемы теневой экономики и так далее. Молчу уже за какие-то вопросы долгосрочные типа экологии — про которые в Украине либо не заикаются даже, либо говорят когда надо освоить очередной «грант» под свои коррупционные схемы.
Это показывает менталит — «главное что сегодня» и всё. «Хуже не будет», «Пжити по-новому», «Покращення вже сьогодні» — вся суть лозунгов политиков и их «стратегии» на ближайшие хотя бы 5−10 лет.
Есть ли эта реалистичная стратегия (а не разговоры про ВВП в 1 трлн$) у политиков? Её просто нет и она никому не нужна.
С менталитетом «главное выиграем войну, а потом займёмся коррупцией» — вряд ли можно достичь больших даже военных успехов: многие ребята которые раньше возможно не исключали поход на войну, сейчас бегают от коррупционных военкоматов, потому что у них нет такого патротизма воевать за проворовавшиеся власти.
Но время всё расставит на места, увидим
Что от этого изменится? Выиграем войну? Будет расцвет и процветание, начнут резко бороться с коррупцией? Стратегии у руководства страны просто нет, всё что расказывали почти 2 года войны — это то что вот-вот РФ развалится, у неё закончатся ресурсы, а нас буду закидывать всеозвомжной помощью, кредитами и репарациями. Это всё что могла предложить власть, параллельно воруя и усиливая коррупцию.
И какой итог всего этого? Чем 2024 год может стать лучше 2023-го? Стратегии просто нет, стратегия теперь кое-как затыкать дыры с пенсиями и зарплатами, если повезёт вдруг получить финансовую помощь — причём это всё по сути плата за разворовывания прошлых лет, а отдавать эти долги будет ещё ни одно поколение.
Так что дальше с этого? Ни цели развития военных предприятий максимальными темпами нет (в отличии от РФ которая перевела многие заводы на военную экономику), ни какой-то стратегии как освободить территорию — ничего руководство не предлагает, живёт дальше иллюзиями и кормит обещаниями. Либо валит вину на всех, если что-то «не получилось».
Мне кажется пока «жареный петух» не клюнет и власть, и население — никто не начнёт глобально шевелиться, чтобы реально строить процветающую и свободную страну. А зачем им это?
а желающих работать за спасибо днём с огнём не найти…
Вы всегда можете повлиять на размер дефицита бюджета
предложив работать за бесплатно…