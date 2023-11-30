Fintech Band, управляющая украинским monobank, закрывает свой британский проект под названием Koto. Об этом в интервью DOU рассказал руководитель компании Михаил Рогальский.
Не взлетело: Основатели monobank закрывают проект Koto в Британии
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Причина закрытия проекта
«Британия выглядела логичным местом, потому что язык более-менее ясен, не так далеко от Украины, один из немногих рынков Европы, где есть кредитные карты в том виде, как мы к ним привыкли. И плюс, это очень привлекательный рынок с точки зрения будущего экспансии», — объяснил Рогальский.
Но сначала у компании возникли проблемы с получением лицензий — вместо шести месяцев понадобилось два года, а после запуска началась пандемия коронавируса и рынок кредитования практически исчез.
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Вернуться к нормальной работе удалось только весной 2021 года.
«Мы проработали где-то полгода и поняли, что ошиблись с моделью продукта. Мы пол года плакали, кололись, но продолжали есть кактус, и решили: хватит, сделаем кредитную карту», — сказал он.
Тогда проект переименовали в The Credit Thing из-за претензий компании Koyo Loans к названию Koto.
«Все пошло неплохо, по сравнению с Koto конверсии выросли втрое, стоимость привлечения упала втрое. А потом произошло 24 февраля», — рассказал Рогальский.
Компании не удалось поднять новый раунд инвестиций, а в Британии начался кризис, и к осени 2022 года рост The Credit Thing остановился.
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«Мы не закрыли сразу компанию, делали попытки найти партнеров. Но когда не получилось стартовать в Польше, решили, что надо закрывать. [Мы] в процессе. До конца декабря работают карточки и со следующего года не будут», — рассказал Рогальский.
Что известно о Koto
Финтех-стартап Koto — проект учредителей monobank и бывших управленцев ПриватБанка Олега Гороховского, Дмитрия Дубилета и Михаила Рогальского. Koto — банковское приложение, а не полноценный банк, поэтому занимается главным образом кредитованием на основе виртуальной карты. Картой можно платить всюду, где действует система Master.
В мае 2019 года соучредитель monobank Дмитрий Дубилет сообщил, что IT-компания Fintech Band, членом которой он является, собирается запустить аналог monobank на развивающемся рынке. 26 июля Дубилет объявил, что monobank получил финансовую лицензию в Великобритании.
В марте Koto запустился в Великобритании в тестовом режиме.
13 мая 2020 года соучредитель monobank Дмитрий Дубилет подчеркнул, что в Koto инвестировала международная платежная система Mastercard.
Комментарии - 30
Він не провалився, він навіть не запустився через більш складне регулювання і відсутність місцевих фірм які хотіли б та могли виступити партнерами.
Это у нас можно арендовать лицензию банка, а его отделения можно называть «точками выдачи карт» и за это ничего не будет
Розпові про це своїй британський вчітельке: в Британії купа банків працює без повної банківської ліцензії чи навіть взагалі без банківської ліцензії.
Тому в Польщі досі переказ йде пів доби якщо дуже пощастило, добу в звичайному режимі та три-чотири доби якщо не пощастило.
Это просто для информации — достоверные сведения. И насколько мне известно из достоверных источников — так уже достаточно давно и сейчас тоже.
Только подозрительные платежи могут заморозить теоретически, возможно некоторые связанные с сомнительной коммерческой деятельностью и т. п. — но аналогично и в Украине могут заморозить.
Перекази в одному банку дуже рідко цікавлять людей, загальна ситуація набагато важливіша. Її я і описав.
Термін позовної давності не можна подовжити в тії же угоді, яка регулює кредитні відносини.
Для цього потрібна додаткова угода з добровільним волевиявленням клієнта.
А цей пункт 9.3 в суді буде мізерним
Но дело в том, что в Европе изначально большие проблемы у МоноБанка зайти (и скорее всего вряд ли они смогут где-то открыться в развитой стране), по таким причинам:
1. В ЕС насколько знаю практически нет переводов «с карты на карту» — во-первых, потому что номер не предоставляют карты в целях безопасности (а переводят по реквизитам или по номеру телефона для мелких переводов), во-вторых — налоговые следят за переводами и европейцы это в основном знают, т.к. переводы выше небольших лимитов — уже повод платить налоги.
В Украине из-за теневой экономики, коррупции, переводы идут для всего — теневых зарплат, криптовалюты, взяток + пополнения через терминалы (малопопулярное в ЕС). А при нормальных законах — это было бы не нужно.
2. В ЕС большие требования регуляторов, особенно для компаний с украинским капиталом.
3. Нет таких % 35−60% годовых чтобы всем подряд раздавать кредитные лимиты закладывая риски.
И как писали на некоторых сайтах — мол как это в Польше, допустим, какой-то «прошлый век», что нет МоноБанков с их переводами с карты на карту удобными и пополнениями в терминале. А вот придёт сейчас «Стерео» и будет всё по-другому. Но на самом деле это не «отсталость», как пытались это преподнести, а регуляция и соответствующая налоговая политика, что в принципе и делает такие страны более развитыми. Просто украинские беженцы ещё не знают, что это незаконно переводить друг другу просто так большие суммы, пополнять в терминалах «серый нал» итд., и что за всё надо платить налоги.
И пока хотя многие до сих пор получают переводы по украинским картам и налоговые ЕС более лояльно относятся к беженцам, не проверяя всё это, но было бы что-то подобное в европейских банках — как сейчас в Украине с карточными переводами — то уже многие бы (являясь налоговыми резидентами ЕС) столкнулись с большой проблемой и требованиями уплатить налоги — в Польше, Германии, Нидерландах и т. п.
Хотя те кто давно живут в ЕС в принципе уже адаптировались в целом к новым законам, но всё идёт к тому что-либо Украине придётся поменять свою политику в отношении финансов и экономики (иначе будет всё только лишь обещаниями взять в ЕС) и научить население жить по законам, без коррупции и платить налоги, — либо же страна останется в плохом положении, хоть и с «Моно» :)
Но вот насчёт того что «стараются не мелькать картами» — это только если доход какой-нибудь левый, но в большинстве случаев в этом нет необходимости — т.к. основная части экономики не в тени и налоги платятся, даже большие.
А магазинчики «only cash» совсем по другой причине — многие мелкие предприниматели не хотят платить комиссию за терминалы и операции с картами (это не бесплатно и процент бывает высокий), особенно туристические магазины.
И даже в случае Cash-оплаты они выдают чек, так что укрытия тут налогов нет, иначе бы такой магазинчик быстро бы «накрыли» соответсвующие органы, а не платить налоги в целом как-то нет такой культуры ни в ЕС, ни в США.
Моно взлетів у нас за рахунок кешбеку, кредитному ліміту, простоті відкриття рахунку та швидкості переказу.
В ЄС нал розповсюджений значно більше, ніж у нас. Не люблять люди банки — бо вони нереально повільні, бюрократизовані, чіпляються до кожної транзакції.
Як можна P2P користуватись, коли переказ йде 3 дні?
В ЕС популярность карточек высокая, люди платят картой очень часто — в ресторанах, супермаркетах, в паркоматах и так далее, очень популярны к примеру кассы самообслуживания с оплатой только терминалом, терминалы в общественном транспорте, даже у продавцов на рынках и т. п. Сколько я ездил по странам ЕС — всегда такое видел лично. Зарплату наличкой выдают крайне редко, хотя такое наоборот практикуется в Украине (зарплаты в конвертах, «левые» доходы наличкой и т. п.).
К банкоматам очередей практически нигде нет, а такое явление как «терминалы» в Украине — насколько знаю мало где есть, функции термианлов совмещены с банкоматами и маловостребованы.
Потому что большинство получают зарплату нормально банковским переводом и платят картой. В отличие от Украины, где и наличку много проводят — и не стесняются заводить её на карты / снимать с карт — потому что финмониторинг пока в основном для крупных сумм и выборочный, хотя в ЕС налоговая может спросить и за небольшой перевод — того требуют законы.
Переводы P2P поэтому нужны редко, хотя к примеру если взять Польшу, то есть услуга платная мгновенного перевода + переводы в пределах одного банка тоже мгновенные.
А так понятно что Моно выехал и благодаря быстрой карте, и кредитным лимитам, и кэшбекам / 0% переводам — всё в комплексе, это если сравнивать с Приватом условно. Но в целом популярность как Привата, так и Моно во многом за счёт теневой экономики, сети терминалов и P2P.
А что там еще было в начале, кроме P2P без комиссии? Разве что «виртуальность». Потом уже начались всякие кэшбэки (копеечные, к слову, и жестко лимитированные) и прочее добро, но они у всех появились, в принципе.
Справа не тільки у переказах з картки на картку.
Ти забуваєш про те що банки Starling, Monzo, Revolut, Wise и ще десь 20−30 назв — взлетіли і прекрасно себе почувають. Є звісно й такі яки закрились бо не звогли знайти своїх клієнтів чи запропонувати щось чого немає в тих же Starling чи Revolut. Але все одно у Великобританії купа необанків, і в ЄС вони теж є.
Но я в целом имею ввиду про перспективы выхода МоноБанка в другие страны. За Великобританию не могу сказать, там ориентировались на конкуренцию с местными продуктами и её в целом проиграли.
Однако, скажем, при анонсе в Польше как утверждали представители МоноБанка — был хороший потенциальный рынок среди беженцев и иммигрантов (около 230 тыс. предварительных заявок) предложить достойный продукт, в том числе как говорилось в рекламе для «быстрых переводов с карты на карту» к которым так привыкли украинцы.
И действительно это бы вполне вероятно нашло свою аудиторию, как анонсировалось. Но думаю основные как раз таки проблемы почему это не запустилось и о которых замалчивают, что так скорее всего бы не работало. В Польше, как стране ЕС — другие законы. И если бы начались такие массовые переводы — то были бы проблемы и у банка, и пользователей.
А также выдача кредитных лимитов: в МоноБанке многим раздавали большие лимиты именно потому что знали, что большая часть экономики в тени и смотрели скорее на операции по картам, чем на официальные справки. В ЕС это иначе работает: нужны только официальные доходы, а потому и кредит под официальные доходы получить легче и не под 36−60% годовых как в Украине, а под 5−10%.
Поэтому свои ключевые преимущества что были в Украине и сделали его популярным — глобально МоноБанку негде применить, кроме как в странах с теневой экономикой.
Вот розетка даёт минус 5% через приват, цена на m2 получается всего на 5 евро дороже чем в Китае и самая дешевая в Украине, а с монобанка даже кешбека не допросишься.
Кому не лень, зайдите в плейстор почитайте как они украсили новогоднего кота! Я специально не буду до марта обновлять приложение что бы не наблюдать их новогоднюю анимацию