Не взлетело: Основатели monobank закрывают проект Koto в Британии

Fintech Band, управляющая украинским monobank , закрывает свой британский проект под названием Koto. Об этом в интервью DOU рассказал руководитель компании Михаил Рогальский.

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Причина закрытия проекта

«Британия выглядела логичным местом, потому что язык более-менее ясен, не так далеко от Украины, один из немногих рынков Европы, где есть кредитные карты в том виде, как мы к ним привыкли. И плюс, это очень привлекательный рынок с точки зрения будущего экспансии», — объяснил Рогальский.

Но сначала у компании возникли проблемы с получением лицензий — вместо шести месяцев понадобилось два года, а после запуска началась пандемия коронавируса и рынок кредитования практически исчез.

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Вернуться к нормальной работе удалось только весной 2021 года.

«Мы проработали где-то полгода и поняли, что ошиблись с моделью продукта. Мы пол года плакали, кололись, но продолжали есть кактус, и решили: хватит, сделаем кредитную карту», — сказал он.

Тогда проект переименовали в The Credit Thing из-за претензий компании Koyo Loans к названию Koto.

«Все пошло неплохо, по сравнению с Koto конверсии выросли втрое, стоимость привлечения упала втрое. А потом произошло 24 февраля», — рассказал Рогальский.

Компании не удалось поднять новый раунд инвестиций, а в Британии начался кризис, и к осени 2022 года рост The Credit Thing остановился.

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«Мы не закрыли сразу компанию, делали попытки найти партнеров. Но когда не получилось стартовать в Польше, решили, что надо закрывать. [Мы] в процессе. До конца декабря работают карточки и со следующего года не будут», — рассказал Рогальский.

Что известно о Koto

Финтех-стартап Koto — проект учредителей monobank и бывших управленцев ПриватБанка Олега Гороховского, Дмитрия Дубилета и Михаила Рогальского. Koto — банковское приложение, а не полноценный банк, поэтому занимается главным образом кредитованием на основе виртуальной карты. Картой можно платить всюду, где действует система Master.

В мае 2019 года соучредитель monobank Дмитрий Дубилет сообщил, что IT-компания Fintech Band, членом которой он является, собирается запустить аналог monobank на развивающемся рынке. 26 июля Дубилет объявил, что monobank получил финансовую лицензию в Великобритании.

В марте Koto запустился в Великобритании в тестовом режиме.

13 мая 2020 года соучредитель monobank Дмитрий Дубилет подчеркнул, что в Koto инвестировала международная платежная система Mastercard.