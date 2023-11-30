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30 ноября 2023, 8:52 Читати українською

Не взлетело: Основатели monobank закрывают проект Koto в Британии

Fintech Band, управляющая украинским monobank, закрывает свой британский проект под названием Koto. Об этом в интервью DOU рассказал руководитель компании Михаил Рогальский.

Fintech Band, управляющая украинским monobank, закрывает свой британский проект под названием Koto.
Фото: inventure.com.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Причина закрытия проекта

«Британия выглядела логичным местом, потому что язык более-менее ясен, не так далеко от Украины, один из немногих рынков Европы, где есть кредитные карты в том виде, как мы к ним привыкли. И плюс, это очень привлекательный рынок с точки зрения будущего экспансии», — объяснил Рогальский.

Но сначала у компании возникли проблемы с получением лицензий — вместо шести месяцев понадобилось два года, а после запуска началась пандемия коронавируса и рынок кредитования практически исчез.

Читайте: Основатели monobank инвестировали в проект Koto в Великобритании 14 миллионов фунтов

Вернуться к нормальной работе удалось только весной 2021 года.

«Мы проработали где-то полгода и поняли, что ошиблись с моделью продукта. Мы пол года плакали, кололись, но продолжали есть кактус, и решили: хватит, сделаем кредитную карту», — сказал он.

Тогда проект переименовали в The Credit Thing из-за претензий компании Koyo Loans к названию Koto.

«Все пошло неплохо, по сравнению с Koto конверсии выросли втрое, стоимость привлечения упала втрое. А потом произошло 24 февраля», — рассказал Рогальский.

Компании не удалось поднять новый раунд инвестиций, а в Британии начался кризис, и к осени 2022 года рост The Credit Thing остановился.

Читайте: В Британии запустили аналог monobank. Он привлек еще 1,4 миллиона инвестиций

«Мы не закрыли сразу компанию, делали попытки найти партнеров. Но когда не получилось стартовать в Польше, решили, что надо закрывать. [Мы] в процессе. До конца декабря работают карточки и со следующего года не будут», — рассказал Рогальский.

Что известно о Koto

Финтех-стартап Koto — проект учредителей monobank и бывших управленцев ПриватБанка Олега Гороховского, Дмитрия Дубилета и Михаила Рогальского. Koto — банковское приложение, а не полноценный банк, поэтому занимается главным образом кредитованием на основе виртуальной карты. Картой можно платить всюду, где действует система Master.

В мае 2019 года соучредитель monobank Дмитрий Дубилет сообщил, что IT-компания Fintech Band, членом которой он является, собирается запустить аналог monobank на развивающемся рынке. 26 июля Дубилет объявил, что monobank получил финансовую лицензию в Великобритании.

В марте Koto запустился в Великобритании в тестовом режиме.

13 мая 2020 года соучредитель monobank Дмитрий Дубилет подчеркнул, что в Koto инвестировала международная платежная система Mastercard.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 30

+
+97
Gonza
Gonza
30 ноября 2023, 9:20
#
Не толерують британці корупціонерів і їх посібників…
+
+83
Три літри
Три літри
30 ноября 2023, 11:35
#
Пхахах, монохейтери відправцьовують свої 15 карбованців.
+
0
82845392
82845392
30 ноября 2023, 17:37
#
Мало пафоса. 30 сребреников!
+
+135
Danilich
Danilich
30 ноября 2023, 9:35
#
Стерео аналогично провалился в Польше https://ain.ua/2023/11/23/stereo-polskyj-brat-monobank-dosi-ne-zapustyly/ не любят европейские регуляторы подобные псевдопроекты, то что там требования к финансовой чистоте на порядки выше. Это у нас можно арендовать лицензию банка, а его отделения можно называть «точками выдачи карт» и за это ничего не будет
+
+130
Oleksii Ch
Oleksii Ch
30 ноября 2023, 9:50
#
Не упийся шампанським сьогодні. Бо така новина, неначе ти й живеш не марно =)
+
+15
Три літри
Три літри
30 ноября 2023, 11:37
#
Стерео аналогично провалился в Польше

Він не провалився, він навіть не запустився через більш складне регулювання і відсутність місцевих фірм які хотіли б та могли виступити партнерами.

Это у нас можно арендовать лицензию банка, а его отделения можно называть «точками выдачи карт» и за это ничего не будет

Розпові про це своїй британський вчітельке: в Британії купа банків працює без повної банківської ліцензії чи навіть взагалі без банківської ліцензії.
+
+45
Три літри
Три літри
30 ноября 2023, 12:31
#
не любят европейские регуляторы подобные псевдопроекты

Тому в Польщі досі переказ йде пів доби якщо дуже пощастило, добу в звичайному режимі та три-чотири доби якщо не пощастило.
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
30 ноября 2023, 17:25
#
Несколько недостоверная информация насчёт Польши. В Польше внутри страны перевод идёт стандартный 1 банковский день (иногда полдня) — т. е. ПН-ПТ без учёта праздников, а переводы в пределах одного и того же банка — практически мгновенно. При этом есть дополнительная опция за некоторую цену (около 45 грн) — чтобы перевод прошёл мгновенно, но платно.

Это просто для информации — достоверные сведения. И насколько мне известно из достоверных источников — так уже достаточно давно и сейчас тоже.

Только подозрительные платежи могут заморозить теоретически, возможно некоторые связанные с сомнительной коммерческой деятельностью и т. п. — но аналогично и в Украине могут заморозить.
+
0
Три літри
Три літри
30 ноября 2023, 19:16
#
Робін, хіба ваша інформація відрізняється від моєї?

Перекази в одному банку дуже рідко цікавлять людей, загальна ситуація набагато важливіша. Її я і описав.
+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
30 ноября 2023, 10:11
#
Ідея відмови від бумаги в біг пластику непогана. В Україні сенс в цьому трохи є. А в Брітанії йоги не знайшли поки що, так буває, але спроба вже виклиуає повагу
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
30 ноября 2023, 10:17
#
То есть на моно банк всё-таки есть надежды что он станет *нормальным* как все банки?
+
+30
ch777
ch777
30 ноября 2023, 10:49
#
Що, не вдалося прописати британцям у договір термін дії 99 років (https://www.monobank.com.ua/umovy 10.2) та термін позовної давності 30 років (9.3)? У Європі люблять чисті гроші, а не викрадені з Привату
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
30 ноября 2023, 10:58
#
Ці норми в угодах — для пересічних. В суді вони лопаються як мильні бульбашки.
Термін позовної давності не можна подовжити в тії же угоді, яка регулює кредитні відносини.
Для цього потрібна додаткова угода з добровільним волевиявленням клієнта.
А цей пункт 9.3 в суді буде мізерним
+
+101
Робин Гуд
Робин Гуд
30 ноября 2023, 10:49
#
Монобанк в Украине набрал большую популярность главным образом не только потому, что легко можно было открыть карту с доставкой без «лишних бумаг» и похода в отделение, а ещё и потому, что было много популярных сервисов, которые сделали весьма удобно в пару кликов — например, переводы с карты на карту (самая популярная услуга) — которые они одними из первых сделали без комиссий, включая пополнение в терминалах, пополнение мобильного / коммуналки (тоже были одни из первых), валютные карты с быстрым открытием, IRON BANK и в целом раздача на старте кредитных лимитов сыграли свою роль.

Но дело в том, что в Европе изначально большие проблемы у МоноБанка зайти (и скорее всего вряд ли они смогут где-то открыться в развитой стране), по таким причинам:

1. В ЕС насколько знаю практически нет переводов «с карты на карту» — во-первых, потому что номер не предоставляют карты в целях безопасности (а переводят по реквизитам или по номеру телефона для мелких переводов), во-вторых — налоговые следят за переводами и европейцы это в основном знают, т.к. переводы выше небольших лимитов — уже повод платить налоги.

В Украине из-за теневой экономики, коррупции, переводы идут для всего — теневых зарплат, криптовалюты, взяток + пополнения через терминалы (малопопулярное в ЕС). А при нормальных законах — это было бы не нужно.

2. В ЕС большие требования регуляторов, особенно для компаний с украинским капиталом.

3. Нет таких % 35−60% годовых чтобы всем подряд раздавать кредитные лимиты закладывая риски.
+
+105
Робин Гуд
Робин Гуд
30 ноября 2023, 10:57
#
Так что основной успех МоноБанка был построен именно на возможности пользоваться теневой экономикой в коррупционной стране, где законы плохо работают.

И как писали на некоторых сайтах — мол как это в Польше, допустим, какой-то «прошлый век», что нет МоноБанков с их переводами с карты на карту удобными и пополнениями в терминале. А вот придёт сейчас «Стерео» и будет всё по-другому. Но на самом деле это не «отсталость», как пытались это преподнести, а регуляция и соответствующая налоговая политика, что в принципе и делает такие страны более развитыми. Просто украинские беженцы ещё не знают, что это незаконно переводить друг другу просто так большие суммы, пополнять в терминалах «серый нал» итд., и что за всё надо платить налоги.

И пока хотя многие до сих пор получают переводы по украинским картам и налоговые ЕС более лояльно относятся к беженцам, не проверяя всё это, но было бы что-то подобное в европейских банках — как сейчас в Украине с карточными переводами — то уже многие бы (являясь налоговыми резидентами ЕС) столкнулись с большой проблемой и требованиями уплатить налоги — в Польше, Германии, Нидерландах и т. п.

Хотя те кто давно живут в ЕС в принципе уже адаптировались в целом к новым законам, но всё идёт к тому что-либо Украине придётся поменять свою политику в отношении финансов и экономики (иначе будет всё только лишь обещаниями взять в ЕС) и научить население жить по законам, без коррупции и платить налоги, — либо же страна останется в плохом положении, хоть и с «Моно» :)
+
+15
mphet26
mphet26
30 ноября 2023, 18:32
#
Revolut по сути такой же как монобанк и легко даёт возможность переводить с карты на карту. Но подобные услуги не так популярны именно по причине жетской налоговой зарегулированности и контроля в ЕС и США. Европейцы это понимают и стараются не мелькать картами. В Берлине есть частные магазины, где просят только cash. К слову максимальная оплата наличкой в Германии доступна в размере 5000 евро. Так что большинство оплат легко проводятся без налогообложения. Но В Дании такое невозможно, т.к. там лимиты чуть ли не 300 евро налом
+
+30
Робин Гуд
Робин Гуд
30 ноября 2023, 18:59
#
Услуги непопулярны перевода с карты на карту — да, с этим согласен.

Но вот насчёт того что «стараются не мелькать картами» — это только если доход какой-нибудь левый, но в большинстве случаев в этом нет необходимости — т.к. основная части экономики не в тени и налоги платятся, даже большие.

А магазинчики «only cash» совсем по другой причине — многие мелкие предприниматели не хотят платить комиссию за терминалы и операции с картами (это не бесплатно и процент бывает высокий), особенно туристические магазины.

И даже в случае Cash-оплаты они выдают чек, так что укрытия тут налогов нет, иначе бы такой магазинчик быстро бы «накрыли» соответсвующие органы, а не платить налоги в целом как-то нет такой культуры ни в ЕС, ни в США.
+
+88
neverice
neverice
30 ноября 2023, 11:28
#
P2P перекази на старті практично не грали ролі. Бо власників карток було мало. І потіснити приват, майже нереально було лише за рахунок P2P (також без комісії, картки є у всіх). Зручний додаток також другорядний, бо приват також мав вельми непоганий інтернет банкінг та додаток.
Моно взлетів у нас за рахунок кешбеку, кредитному ліміту, простоті відкриття рахунку та швидкості переказу.
В ЄС нал розповсюджений значно більше, ніж у нас. Не люблять люди банки — бо вони нереально повільні, бюрократизовані, чіпляються до кожної транзакції.
Як можна P2P користуватись, коли переказ йде 3 дні?
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
30 ноября 2023, 12:42
#
Насчёт Е С это не так.

В ЕС популярность карточек высокая, люди платят картой очень часто — в ресторанах, супермаркетах, в паркоматах и так далее, очень популярны к примеру кассы самообслуживания с оплатой только терминалом, терминалы в общественном транспорте, даже у продавцов на рынках и т. п. Сколько я ездил по странам ЕС — всегда такое видел лично. Зарплату наличкой выдают крайне редко, хотя такое наоборот практикуется в Украине (зарплаты в конвертах, «левые» доходы наличкой и т. п.).

К банкоматам очередей практически нигде нет, а такое явление как «терминалы» в Украине — насколько знаю мало где есть, функции термианлов совмещены с банкоматами и маловостребованы.

Потому что большинство получают зарплату нормально банковским переводом и платят картой. В отличие от Украины, где и наличку много проводят — и не стесняются заводить её на карты / снимать с карт — потому что финмониторинг пока в основном для крупных сумм и выборочный, хотя в ЕС налоговая может спросить и за небольшой перевод — того требуют законы.

Переводы P2P поэтому нужны редко, хотя к примеру если взять Польшу, то есть услуга платная мгновенного перевода + переводы в пределах одного банка тоже мгновенные.

А так понятно что Моно выехал и благодаря быстрой карте, и кредитным лимитам, и кэшбекам / 0% переводам — всё в комплексе, это если сравнивать с Приватом условно. Но в целом популярность как Привата, так и Моно во многом за счёт теневой экономики, сети терминалов и P2P.
+
+15
82845392
82845392
30 ноября 2023, 17:40
#
> P2P перекази на старті практично не грали ролі

А что там еще было в начале, кроме P2P без комиссии? Разве что «виртуальность». Потом уже начались всякие кэшбэки (копеечные, к слову, и жестко лимитированные) и прочее добро, но они у всех появились, в принципе.
+
+44
Три літри
Три літри
30 ноября 2023, 11:41
#
Но дело в том, что в Европе изначально большие проблемы у МоноБанка зайти (и скорее всего вряд ли они смогут где-то открыться в развитой стране), по таким причинам:

Справа не тільки у переказах з картки на картку.

Ти забуваєш про те що банки Starling, Monzo, Revolut, Wise и ще десь 20−30 назв — взлетіли і прекрасно себе почувають. Є звісно й такі яки закрились бо не звогли знайти своїх клієнтів чи запропонувати щось чого немає в тих же Starling чи Revolut. Але все одно у Великобританії купа необанків, і в ЄС вони теж є.
+
+60
Робин Гуд
Робин Гуд
30 ноября 2023, 12:56
#
Это тоже, в том числе, тут согласен, что сложно глобально предложить что-то сильно лучше сейчас, чем условный Револют.

Но я в целом имею ввиду про перспективы выхода МоноБанка в другие страны. За Великобританию не могу сказать, там ориентировались на конкуренцию с местными продуктами и её в целом проиграли.

Однако, скажем, при анонсе в Польше как утверждали представители МоноБанка — был хороший потенциальный рынок среди беженцев и иммигрантов (около 230 тыс. предварительных заявок) предложить достойный продукт, в том числе как говорилось в рекламе для «быстрых переводов с карты на карту» к которым так привыкли украинцы.

И действительно это бы вполне вероятно нашло свою аудиторию, как анонсировалось. Но думаю основные как раз таки проблемы почему это не запустилось и о которых замалчивают, что так скорее всего бы не работало. В Польше, как стране ЕС — другие законы. И если бы начались такие массовые переводы — то были бы проблемы и у банка, и пользователей.

А также выдача кредитных лимитов: в МоноБанке многим раздавали большие лимиты именно потому что знали, что большая часть экономики в тени и смотрели скорее на операции по картам, чем на официальные справки. В ЕС это иначе работает: нужны только официальные доходы, а потому и кредит под официальные доходы получить легче и не под 36−60% годовых как в Украине, а под 5−10%.

Поэтому свои ключевые преимущества что были в Украине и сделали его популярным — глобально МоноБанку негде применить, кроме как в странах с теневой экономикой.
+
+30
eljaaff
eljaaff
30 ноября 2023, 12:49
#
Финансовая система еропейцев настолько громозкая и не поворотливая- хотя скрывается это под названием «мега прозрачная»… обычный турист на первичном уровне с этим столкунться просто при обмене наличных денег не в туристических центрах или точках
+
0
mphet26
mphet26
30 ноября 2023, 19:00
#
В нетуристичных местах везде возьмут доллары напрямую. Ну разве кроме Англии, там свои порядки. Страны вроде Испании, Греции, Турции легко! Но могут загнуть обмен в минус 15−30%. Так что лучше приготовиться к поездкам. Для остального есть пейпал, револют, пайонир и ещё три десятка сервисов. Европейцы не отсталые как любят рассказывать украинский фин-теховцы, они адаптировались к своим условиям. В итоге и банковская система работает, и налоги платятся, и с переводами проблем нет кто желает ими регулярно пользоваться, и даже наличная оплата доступна для мелкого бизнеса.
+
+54
mphet26
mphet26
30 ноября 2023, 18:26
#
Монобанк уже втошнился со своими котами, реально дизайн приложения остался на уровне 2015 года. Вместо новых сервисов и функций — только захламленность, примитивная анимация фиолетового цвета. Кто бы мог подумать что 5 лет спустя привет банк наоборот сделает более удобное меню, а моно вместо развития срежат проценты на остаток, кешбеки и введёт комиссии. Дубилет шлёт всем привет!
+
+45
Den1996
Den1996
30 ноября 2023, 18:35
#
У привата приложение приятнее чем у моно?) я под столом:)
+
+10
mphet26
mphet26
30 ноября 2023, 18:37
#
Просто вы жертва инстаграма и моно-инста для вас привычна, а у привата классическое меню в стиле фейсбук 2006
+
+45
Den1996
Den1996
30 ноября 2023, 18:44
#
Не пользуюсь приватом с того момента как работаю в моно — меня приватовские комиссии просто вымораживают да и приложение привата сильно перегружено, у моно все проще. Да и дозвониться в моно можно, а не с этим виртуальным помощником привата общаешься — просто мрак(( На вкус и цвет все фломастеры разные — пользуйтесь приватом если нравится — никто не против)
+
0
mphet26
mphet26
30 ноября 2023, 18:54
#
Поддержка у привата и правда деревянная, но большинство ответов и робот может дать. Поддержка же монобанка это скорее живые роботы, т.к. вопросы не решают и играют роль живого справочника. Это возможно только по причине меньшего количества клиентов. Будь их 20 млн как у привата — ситуация изменилась бы мгновенно.
Вот розетка даёт минус 5% через приват, цена на m2 получается всего на 5 евро дороже чем в Китае и самая дешевая в Украине, а с монобанка даже кешбека не допросишься.
Кому не лень, зайдите в плейстор почитайте как они украсили новогоднего кота! Я специально не буду до марта обновлять приложение что бы не наблюдать их новогоднюю анимацию
+
+30
Pumbovik
Pumbovik
30 ноября 2023, 18:45
#
В финансовом приложении не нужны коты, урчалки-бурчалки, игры с котом, анимашки и подобный булшит. Кому это нужно пусть ставят инстаграм, тикток и там упарываются этим.
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