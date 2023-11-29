«Черная пятница»: в monobank рассказали, что чаще всего покупали украинцы

Согласно статистике покупок картами monobank, 66,4% всех покупок в «Черную пятницу» было совершено онлайн, только 33,6% - непосредственно в магазинах. При этом многие клиенты банка воспользовались услугой покупки по частям, сообщает прессслужба monobank.