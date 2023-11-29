Согласно статистике покупок картами monobank, 66,4% всех покупок в «Черную пятницу» было совершено онлайн, только 33,6% - непосредственно в магазинах. При этом многие клиенты банка воспользовались услугой покупки по частям, сообщает прессслужба monobank.
«Черная пятница»: в monobank рассказали, что чаще всего покупали украинцы
Больше всего запросов на покупку частями
- Comfy
- Розетка
- «Алло»
- «Фокстрот»
- «Эпицентр»
Пять магазинов с самыми большими чеками
- Samsugshop — 252 998 грн
- Comfy — 200 000 грн
- BS Partner — 170 687 грн
- SOVA — 166 994 грн
- «Эпицентр К» — 120 000 грн
Пять магазинов с наибольшими объемами продаж
- Comfy
- Розетка
- «Фокстрот»
- «Алло»
- «Ябко»
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Было приобретено
- доставка — 2589
- смартфоны — 1383
- Samsung — 1784
- Apple — 1059
- пылесосы — 748
- телевизоры — 545
- работы — 378
- елки — 39
- маска сварщика — 19
- очки виртуальной реальности — 13
- не военные FPV дроны — 4
- плитоноски — 2
- «Фаросский маяк» — 1
Источник: Минфин
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