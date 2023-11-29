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29 ноября 2023, 18:32 Читати українською

«Черная пятница»: в monobank рассказали, что чаще всего покупали украинцы

Согласно статистике покупок картами monobank, 66,4% всех покупок в «Черную пятницу» было совершено онлайн, только 33,6% - непосредственно в магазинах. При этом многие клиенты банка воспользовались услугой покупки по частям, сообщает прессслужба monobank.

Согласно статистике покупок картами monobank, 66,4% всех покупок в «Черную пятницу» было совершено онлайн, только 33,6% - непосредственно в магазинах.
Фото: pixabay.com

Больше всего запросов на покупку частями

  • Comfy
  • Розетка
  • «Алло»
  • «Фокстрот»
  • «Эпицентр»

Пять магазинов с самыми большими чеками

  • Samsugshop — 252 998 грн
  • Comfy — 200 000 грн
  • BS Partner — 170 687 грн
  • SOVA — 166 994 грн
  • «Эпицентр К» — 120 000 грн

Пять магазинов с наибольшими объемами продаж

  • Comfy
  • Розетка
  • «Фокстрот»
  • «Алло»
  • «Ябко»

Читайте также: на «Черную пятницу» украинцы оплатили карточками через сеть терминалов Приватбанка покупок на 2,5 миллиарда

Было приобретено

  • доставка — 2589
  • смартфоны — 1383
  • Samsung — 1784
  • Apple — 1059
  • пылесосы — 748
  • телевизоры — 545
  • работы — 378
  • елки — 39
  • маска сварщика — 19
  • очки виртуальной реальности — 13
  • не военные FPV дроны — 4
  • плитоноски — 2
  • «Фаросский маяк» — 1
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
godvinik
godvinik
29 ноября 2023, 19:28
#
4 тысячи смартфонов на миллионы клиентов монобанка, это показатель экономики в стране
+
0
Abramon
Abramon
29 ноября 2023, 19:56
#
Так, та купівельної спроможності, яка буде продовжувати падати.
+
0
matroskin
matroskin
29 ноября 2023, 20:19
#
А Вам заряжать телефон не по понятіям? Тоді не зрозуміло чого такий крутий алігарх, а бере на розпродажі і з «оплатою частинами». :)
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