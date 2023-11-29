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29 ноября 2023, 13:45 Читати українською

Активы небанковских финучреждений выросли, несмотря на сокращение их количества — НБУ

Объемы активов поставщиков небанковских финансовых услуг в третьем квартале увеличились на 11,9% в годовом исчислении. Активы росли во всех сегментах этого рынка, несмотря на сокращение количества небанковских финучреждений (на 53 учреждения за квартал). Об этом говорится в ежеквартальном Обзоре небанковского финансового сектора НБУ.

Объемы активов поставщиков небанковских финансовых услуг в третьем квартале увеличились на 11,9% в годовом исчислении.
Фото: НБУ

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Страховые компании

В течение третьего квартала рисковые страховщики увеличили активы по сравнению с предыдущим кварталом на 3%, страховщики жизни — на 4%. У рисковых страховщиков быстрее всего росли объемы государственных ценных бумаг, у страховщиков жизни — банковские депозиты.

Оба сегмента страхового рынка значительно нарастили валовые страховые премии: рисковые страховщики — на 14% по сравнению с предыдущим кварталом и на 18% - по сравнению с третьим кварталом 2022 года; страховщики жизни — на 16% за квартал (впервые с начала года) и на 7% в годовом исчислении. Стремительнее всего росли в третьем квартале премии по ОСАГО.

Рисковые страховщики за январь-сентябрь были операционно прибыльными и получили 1.8 млрд грн прибыли, достигнув рентабельности капитала 9%. Несмотря на убыточную операционную деятельность, инвестиционные доходы обеспечили рекордную прибыль страховщиков на уровне 0.7 млрд грн и рентабельность капитала — 25%.

По состоянию на 1 октября 2023 г. 13 страховщиков нарушали хотя бы один из нормативов (платежеспособности, достаточности капитала, качества активов, рисковости операций). Доля нарушителей нормативов в активах составила 7%.

Кредитные союзы

Рост объема активов в третьем квартале продолжался, прежде всего, у кредитных союзов, привлекающих депозиты. Активы учреждений, работающих только на долевом капитале, снова сократились.

Объемы предоставленных ссуд за квартал сократились на 10%, кредитный портфель — на 0.3%. В первую очередь, уменьшились объемы бизнес-кредитов частным крестьянским хозяйствам (на 38%), в то же время задолженность по потребительским кредитам почти не изменилась. Заявленная доля просроченной более чем на 90 дней задолженности по кредитам снизилась до 28%, однако объем неуплаченных начисленных процентов растет.

Высшая операционная эффективность позволила увеличить прибыль сектора до 19,6 млн грн за январь-сентябрь 2023 года и нарастить собственный капитал.

По состоянию на 1 октября 2023 года норматив достаточности капитала нарушали те же десять кредитных союзов, что и в прошлом квартале.

Финансовые компании и ломбарды

Объем активов сегмента увеличился на 5,8% в результате роста объемов услуг по всем основным видам, кроме факторинга.

Кредитование населения возобновляется медленно: за три квартала 2023 года предоставлено почти на 40% меньше новых кредитов, чем за аналогичный период в 2021 году.

Объемы финансового лизинга растут в пятом квартале подряд. Новые лизинговые сделки заключались на приобретение легковых автомобилей, с/х техники и грузовиков.

Постепенное восстановление объемов услуг позволило по итогам января — сентября 2023 года получить 7,4 млрд грн прибыли: более половины получено государственным учреждением «Укрфинжилье» — оператором программы «єОселя».

В третьем квартале деятельность ломбардов в дальнейшем возобновлялась — объемы активов и новых кредитов несколько увеличились. Доходы ломбардов медленно росли, что позволило получить прибыль, улучшить показатели рентабельности и капитала.

Перспективы и риски

С января 2024 года вступает в силу новое законодательство для провайдеров небанковских финансовых услуг, усиливающее требования к качеству корпоративного управления, управления рисками, платежеспособности и рыночного поведения в отношении потребителей услуг. Компаниям придется приспособить свою деятельность к новым требованиям.

«Определенный вызов для страховщиков — новые требования к капиталу и расчету приемлемых активов, вводимых с начала 2024 года. Обновленные требования учитывают уроки прошлого и нормы евродиректив. В фокусе — отражение активов по справедливой реалистичной стоимости, что будет способствовать улучшению качества и ликвидности активов страховщиков, дисциплине при выполнении ими обязательств», — отметила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Источник: Минфин
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