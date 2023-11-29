Укроборонпром опроверг информацию о поставках запчастей для российской авиации

АО «Украинская оборонная промышленность» назвали фейком распространенную в украинских СМИ информацию о поставках в РФ комплектующих для самолетов и вертолетов украинского производства. Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна.

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В ряде украинских СМИ со ссылкой на русскоязычное интернет-издание «Важные истории» (зарегистрировано в Латвийской Республике) появилась информация о том, что с января 2022 по июль 2023 российская компания «Авиа ФЭД сервис» импортировала в РФ компоненты для самолетов и вертолетов производства некоторых предприятий АО «Украинская оборонная промышленность».

Также указано, что продукция поставлялась через компании LINKER (ОАЭ) и Бакайторг1 (Кыргызская Республика).

«Укроборонпром официально сообщает, что предприятия указаны в сообщениях, — АО «Компания авиационного и ракетно-технического строительства», ГП «ХМЗ «ФЭД» и АО «Киевский завод «Радар» — с 2014 года не работают с указанной компанией из РФ, а также не имели и не имеют контрактов с LINKER и Бакайторг1», — говорится в сообщении.

В Укроборонпроме также отметили, что с начала полномасштабного вторжения предприятия, А О Украинская оборонная промышленность вообще не экспортировали указанную в материалах продукцию.

«Собранные во время соответствующей проверки материалы были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования», — добавили в Укроборонпроме.

Напомним

«Минфин» писал, что Укроборонпром поднялся на 24 позиции в рейтинге мировых производителей оружия.