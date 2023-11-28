В Германии украинец попал в больницу без сознания. Его удалось идентифицировать с помощью банковской карты. Оказалось, что мужчину давно искала его семья. Такую историю рассказал в Telegram совладелец monobank Олег Гороховский.
В Германии с помощью банковской карты нашли пропавшего без вести украинца
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Больница обратилась в банк и отметила, что к ним попал пациент без сознания в критическом состоянии, он не мог говорить, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Из вещей с собой у него была только карточка украинского банка.
«По номеру карточки удалось идентифицировать клиента. В базах данных МВД клиент числился пропавшим без вести. После детального анализа профиля клиента было обнаружено несколько переводов на карту, сохраненную под контактом „Мама“. После этого вся информация об инциденте была передана в соответствующие государственные органы Украины, включая генеральное консульство Украины во Франкфурте», — рассказал Гороховский.
Консульство пообещало помочь украинцу, и он воссоединится с семьей, когда поправится. Семья раньше не имела с ним связи, долгое время он считался пропавшим без вести.
Читайте также: Карточный рынок в третьем квартале: доля безналичных операций с карточками продолжает расти
Комментарии - 12
Полный бред, или явная манипуляция в рекламных целях!
Ця історія виглядає як цілком реалістична.
1 Процедура занесения гражданина в реестр …пропавший без вести… не менялась со времен ссср, изменилась только конечная часть — по требованию родственников вступающих в наследство, решение суда.
2 Заявление о «пропавшем принимается только от родственников или граждан, связь которых с «пропавшим» подтверждена свидетелями.
3 После принятия заявления, по решению начальника районного отделения МВД начинаются следственно оперативные мероприятия по установлению места нахождения «пропавшего». В ходе которых проверяется вся доступная информация в гос реестрах и опрашиваются все знакомые. В данном случае — реестр погран службы.
4 Срок проведения этих «мероприятий» три месяца, и только потом, через три месяца гражданина заносят в «реестр».
Поверь на слово, что желающих попасть в этот реестр и официально числится «пропавшим», достаточное количество. (уйти от админ и криминальной ответственности да и просто «душевно больных»)
Это все что касается первой части — МВС
Часть вторая, обрашение полицейских Германии в «Моно» Банк. Как ты себе это представляешь? Дежурный полицейский позвонил на «горячую» линию и оператор зразу назвал данные владельца карты? Можешь мне поверить на слово, в Германии бюрократия такая же как в ссср, только без коррупционной составляющей. Поэтому выполняя скорее всего тоже оператино — розыскные мероприятия, полиция, после обращения в консульство Украины, возможно получило ответ от «Моно» Банка. Вот в это я повер
Только основной вопрос -в какой временной отрезок. немецкая полиция выполнила свою часть «процедуры» и в какой временной период и консульство Украины и сам Банк выполнил свою часть «процедуры»?
В этой истории мне больше интересно -кто оплачивал нахождение гр Украины в немецкой больнице более трех дней?
По другій частині: які німецькі поліцейські? І Гороховський і Рогальський кажуть що в підтримку звернувся лікар (можливо не безпосередньо людина яка лікує, а хтось з адміністративного персоналу лікарні). Не бачу причини чому лікар не може так зробити, що йому заважає це зробити.
Про німецьких поліцейських ніхто не згадував взагалі.
До слова інформація про внесення в реєстр людей що зникли цілком можливо є інформацією від родичів бо нащо Монобанку звертатись до МВС у цій ситуації — не зрозуміло. Вони власне і не кажуть що звертались, кажуть лише про те що спілкувались з мамою та з МЗС та посольством.
И по второй части -как именно врач мог обратиться в банк -два пути через «горячую линию» и что оператор, выслушав немецкого врача, даже англоговорящего, сразу назвал владельца карты? Тебе самому не смешно? Другой вариант — следуя «процедурам. привлекая (для бездомных или без документов в Германии обязательно через полицию, а дальше официально через консульство.
Скорее всего не плохая реклама рассчитанная на среднего потребителя.
Виталик, еще раз, это не та тема в которой ты можешь выглядеть «экспертом». Ладно, поговорили — пойду чистить сапоги. по твоему совету, нашел место на рынке. надо работать и платить налоги!
Ніхто не знає як він опинився у Німеччині. Ніде не було ані слова що він легально перетнув кордон: ані у Гороховського, ані в Рогальського. Розбіжності у їх розповідях є, але не в цій деталі.
как именно врач мог обратиться в банк -два пути через «горячую линию» и что оператор, выслушав немецкого врача, даже англоговорящего, сразу назвал владельца карты? Тебе самому не смешно?
Де сказано що оператор називав лікарю імʼя клієнта? Оператор отримав від лікаря інформацію про карту і далі звʼязувався з мамою та посольством.
Виталик, еще раз, это не та тема в которой ты можешь выглядеть «экспертом».
Я в цій темі виступаю лише як звичайний читач новин: читаю викладене в новині і оцінюю наскільки це логічно та реалістично. І так, ця новина виглядає логічною та реалістичною.
Гріша, це ти в цій темі намагається виглядати експертом при тому що ти постійно вигадуєш «факти» яких не існує: звернення від німецької поліції, офіційно зареєстрований виїзд за кордон, передачу німецькому лікарю даних клієнта банку. Три не просто помилки, а перекручування і вигадування — чи не занадто для експерта?
Только ты сам подумай что ты написал -
1 Ніхто не знає як він опинився у Німеччині. Ніде не було ані слова що він легально перетнув кордон — фраза, которая сама предполагает ответ. пересек границу. Далее в какой способ, могу предположить, что ты сам редко посещал Германию, и наверно просто не знаешь. что на всех дорогах в Германию стоят блок посты с авто «зеленного цвета».
Даже, предполагая, нелегальный переход в Румынию или Болгарию, при вьезде в «Шенген» все равно нужен паспорт в который поставят отметку и без отметки о вьезде его сразу задержат.
2 Оператор отримав від лікаря інформацію про карту і далі звʼязувався з мамою та посольством. — самому не смешно, оператор с кем-то связовался, получив информацию, которая записалась и была передана оператором. кто согласно штатному расписанию может взять на себя ответственность связываться с консульством и МВД?
Можно продолжать и дальше -но каждый верит в то что хочет! Ладно, я еще раз повторяю, ты прав, а я л.о.х. тебя такое положение дел устроит?
Мій сусід по дачі пережив це, він досі сидить у Івано-Франківську і не хоче повертатись у Харків. При тому що до вторгнення був суто російськомовним і можна навіть сказати симпатизитував Росії.
Ми не знаємо що сталося з людиною і ніхто нам цього зараз не розповість. Тож можна гадати, але не треба стверджувати маючи абсолютно роль інформації про людину.