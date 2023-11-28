В Германии с помощью банковской карты нашли пропавшего без вести украинца

В Германии украинец попал в больницу без сознания. Его удалось идентифицировать с помощью банковской карты. Оказалось, что мужчину давно искала его семья. Такую историю рассказал в Telegram совладелец monobank Олег Гороховский .

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Больница обратилась в банк и отметила, что к ним попал пациент без сознания в критическом состоянии, он не мог говорить, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Из вещей с собой у него была только карточка украинского банка.

«По номеру карточки удалось идентифицировать клиента. В базах данных МВД клиент числился пропавшим без вести. После детального анализа профиля клиента было обнаружено несколько переводов на карту, сохраненную под контактом „Мама“. После этого вся информация об инциденте была передана в соответствующие государственные органы Украины, включая генеральное консульство Украины во Франкфурте», — рассказал Гороховский.

Консульство пообещало помочь украинцу, и он воссоединится с семьей, когда поправится. Семья раньше не имела с ним связи, долгое время он считался пропавшим без вести.

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