Карточный рынок в третьем квартале: доля безналичных операций с картами продолжает расти

Безналичные расчеты украинцев находятся на высоком уровне и дальше растут. Об этом свидетельствует статистика использования в течение третьего квартала 2023 года платежных карт, эмитированных банками Украины, сообщает пресс-служба НБУ .

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Так, количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами в третьем квартале 2023 года составило 1 972,5 млн шт., а их сумма — 1 407,1 млрд грн. Из них безналичными были 1 844,6 млн операций на общую сумму 890,8 млрд грн.

Доля безналичных операций в третьем квартале 2023 года по сумме находится на уровне 63,3% от общей суммы операций с платежными картами, по количеству — достигает 93,5% (за второй квартал 2023 года — 62,1% и 92,8% соответственно).

То есть украинцы и дальше предпочитают безналичные операции с платежными карточками. Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в третьем квартале этого года больше всего осуществленных операций с использованием карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты в торговой сети (73,6% и 47,0% соответственно) — осуществлено 1358,1 млн сделок на сумму 419,2 млрд грн.

Переводы с карты на карту

Переводы с карты на карту в третьем квартале 2023 года составили треть по сумме (31,3%) и почти десятину по количеству (8,1%) всех безналичных операций. Оплата товаров и услуг в Интернете — 14,5% по сумме и 13,9% по количеству.

Средняя сумма

В отчетном периоде средняя сумма одной сделки составляла:

в торговой сети — 309 грн (во втором квартале этого года — 310 грн);

по переводу с карты на карту — 1 854 грн (1 829 грн);

по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 504 грн. (495 грн.).

Платежная инфраструктура

Количество активных POS-терминалов в торговой и сервисной сети в сентябре по сравнению с январем выросло на 17,1% (до 419,5 тыс. шт.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, — на 35% (до 428,3 тыс. шт.).

Банкоматная сеть постепенно восстанавливается — количество банкоматов с начала года увеличилось на 1,3% (до 15,8 тыс. шт.).

Платежные карты

По итогам сентября 2023 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 112,4 млн шт. Это на 3% больше по сравнению с январем этого года. Существеннее увеличилось количество платежных карточек, по которым ежемесячно осуществлялись расходные операции, на 9% (с 45,9 млн шт. в январе до 50 млн шт. в сентябре).

Бесконтактные карты

В дальнейшем растет и общее количество бесконтактных платежных карт. Их количество, по итогам сентября этого года, увеличилось на 12% по сравнению с январем. В общей сложности более половины (58%) активных платежных карт в сентябре — это бесконтактные карты.

Токенизированные карты

Также популярны среди украинцев токенизированные платежные карты, количество которых с начала года выросло на 32% (до 11,3 млн шт.). Среди всех активных платежных карт их доля составляет 23% (в январе 2023 года — 19%). То есть токенизирована почти каждая четвертая активная платежная карта.

Как следствие, менее десятой части операций (9,1% по сумме и 8,0% по количеству) в третьем квартале этого года осуществлялось в торговой и сервисной сетях с физическим считыванием данных с носителя платежной карты.

Во втором квартале 2023 года доля таких операций составила 10,6% и 9,4% соответственно. Остальные операции были бесконтактными (с использованием бесконтактной платежной карты или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма в третьем квартале 2023 года составила 381,1 млрд грн (во втором квартале — 344,5 млрд грн).