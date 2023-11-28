Аналитики Уолл-Стрит разошлись в прогнозах по S&P 500 на 2024 год

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Прогнозы аналитиков

В Deutsche Bank и BMO Capital Markets спрогнозировали, что к концу 2024 года индекс S&P 500 вырастет до нового исторического рекорда в 5100 пунктов. Это на 12,07% выше текущих значений.

Текущий исторический максимум был установлен в январе 2022 года на уровне 4818,62 пункта.