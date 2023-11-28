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28 ноября 2023, 17:43 Читати українською

Аналитики Уолл-Стрит разошлись в прогнозах по S&P 500 на 2024 год

Аналитики Уолл-стрит разошлись в своих взглядах на перспективы S&P 500 в 2024 году. В Deutsche Bank, BMO Capital Markets и BofA Global Research ожидают, что индекс обновит исторические рекорды, но в Wells Wargo не видят потенциала для существенного роста с текущих значений.

Аналитики Уолл-стрит разошлись в своих взглядах на перспективы S&P 500 в 2024 году.
Фото:depositphotos

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Прогнозы аналитиков

В Deutsche Bank и BMO Capital Markets спрогнозировали, что к концу 2024 года индекс S&P 500 вырастет до нового исторического рекорда в 5100 пунктов. Это на 12,07% выше текущих значений.

Текущий исторический максимум был установлен в январе 2022 года на уровне 4818,62 пункта.

В Deutsche Bank уверены, что поддержку рынку окажет замедление инфляции и рост корпоративных доходов. Аналитики считают, что прибыль на акцию в S&P 500 в следующем году вырастет на 10% даже с учетом мягкой рецессии в первой половине года. Если же экономического спада не будет, то прибыль и вовсе вырастет на 19%.

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Главный инвестиционный стратег BMO Capital Markets Брайан Бельски при этом предполагает, что из-за устойчивости рынка труда рецессия в США если и случится, то будет носить формальный характер. По оценкам Бельски, прибыль на акцию в S&P 500 в 2024 году вырастет примерно на 13,6%, до $250.

Бельски ожидает, что в следующем году рынок продемонстрирует более спокойную и фундаментально обоснованную динамику, при этом рост будет обеспечен множеством компаний, а не отдельными именами. По мнению стратега, инвесторам стоит владеть «всем понемногу» и не делать излишний упор на какой-то сектор, размер компании и иные характеристики. Такой подход резко отличается от тенденций 2023 года, заметил Бельски.

«Однако это не следует воспринимать как рекомендацию быть более пассивными при принятии решений — напротив, мы считаем, что активные инвестиционные стратегии будут еще более важны в следующем году, поскольку многие из крупнейших акций, которые определяли динамику развития секторов, вряд ли сохранят этот импульс в 2024 году, что заставит инвесторов искать другие возможности в компаниях с более низкой капитализацией», — заключил он.

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На прошлой неделе в BofA Global Research также спрогнозировали, что в следующем году S&P 500 достигнет нового исторического рекорда. По оценкам аналитиков, индекс закончит 2024 год на уровне 5000 пунктов на фоне снижения опасений в макроэкономике и завершения цикла повышения ставки ФРС.

Напротив, в Wells Fargo осторожно смотрят на перспективы S&P 500 в следующем году. Руководитель отдела стратегии на рынке акций Wells Fargo Крис Харви установил цель по S&P 500 на конец 2024 года на уровне 4625 пунктов, передает CNBC. Это предполагает рост всего на 1,63% с текущих уровней. По мнению Харви, индекс может подняться немного выше отметки, однако очень сильного роста ждать не стоит.

«Люди говорят о 5000 пунктах. Я не вижу, как можно достичь этого уровня». — предупредил он.

Харви считает, что нужно готовиться к рынку трейдеров, а не придерживаться стратегии «купи и держи». Эксперт Wells Fargo отметил, что интерес предоставляют перепроданные бумаги — например, в секторе здравоохранения и коммунальных услуг. Харви также предложил инвесторам присмотреться к краткосрочным казначейским облигациям, которые могут дать неплохую доходность и не несут в себе большого риска.

Источник: Минфин
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