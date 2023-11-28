Страхуем себя от кризиса акциями дивидендных компаний: новая покупка в портфель «Минфина»

В свой консервативный портфель «Минфин» подбирает акции компаний, которые платят высокие дивиденды. Для нас это показатель стабильной прибыли и запаса прочности. На этот раз обратили внимание на рынок телекоммуникаций, который традиционно обеспечивает своим акционерам щедрые выплаты, хотя и сталкивается с рядом вызовов.

Раньше было лучше?

Считается, что золотое время рынка телекоммуникаций пришлось на начало нулевых, и завершилось вместе с кризисом доткомов. Именно тогда акции целого ряда известных компаний сектора достигли пика, к которому сейчас даже не приближаются. Например, акции французского мобильного оператора Orange стоят в 11 раз меньше, чем в тот период, британского Vodafone — в 7, испанской Telefónica — в 5, турецкого Turkcell — в 4.

Даже на американском рынке, который, обычно, восстанавливается быстрее, чем европейский, ситуация похожа. Местный оператор AT&T оценивается в 2,5 раза дешевле, чем в 2000 году.

В то же время, телекоммуникационные гиганты не только высокодоходные, но часто готовы выплачивать значительные дивиденды. Например, та же Telefónica платит 7,8% годовых, AT&T — 6,8%, Orange — 6,1%. Vodafone уверенно опережает эти компании, его дивиденды достигают 10,6%.

Может возникнуть вопрос, если эти акции настолько доходные, а компании богатые, почему их акции не взлетают? — Здесь срабатывает древнее правило — фондовый рынок не об оценке нынешнего состояния компании, а о ее будущем. Именно поэтому мы можем наблюдать, как акции убыточных стартапов за год взлетают в десятки раз, а вот телекоммуникационный рынок свои лучшие времена уже прошел.

В начале нулевых инвесторы были уверены в росте компаний, связанных с интернет-инфраструктурой. Провайдеры, предоставлявшие доступ к сети, выдавались одними из главных бенефициаров этого движения. Сейчас большинству инвесторов кажется, что телеком-компании уже достигли своего предела: все потенциальные клиенты обзавелись мобильными телефонами и провели домой интернет, а, следовательно, расширить количество пользователей не удастся.

Также провайдерам достаточно сложно увеличить прибыль с каждого отдельного клиента. Общая мировая тенденция — получение услуг по предоплате. В этом случае у пользователя ежемесячно есть определенное количество минут для разговора или гигабайт для доступа в Интернет. Заставить же его заплатить еще за что-то — очень сложно.

Потенциал роста остается

Несмотря на сложную ситуацию, телекоммуникационный рынок нельзя назвать стагнирующим: согласно прогнозу Grand View Research, до 2030 года он будет ежегодно расти на 6,2%.

Это обеспечивается рядом факторов. С одной стороны, продолжается, хотя и более медленными темпами, глобальный рост населения. Также, согласно исследованию ООН, около трети населения Земли никогда не пользовались Интернетом. Понятно, что речь идет преимущественно о людях из самых бедных регионов планеты, но это сохраняет потенциал для выхода на новые рынки.

Основная же причина смотреть на будущее телеком-индустрии более позитивно — развитие 5G. Сети нового поколения позволяют увеличить скорость интернета, а значит, и объемы использования трафика. Благодаря этому операторам становится проще убедить клиентов переходить на более дорогие тарифы.

Параллельно все крупные телеком-компании, кроме предоставления связи, развивают сопутствующие технологии. Это, в частности, облачные сервисы, продажи контента, big data. Нередко операторы заходят даже на рынки финансовых компаний или телемедицины, с которыми, как правило, не ассоциируются. Все это позволяет диверсифицировать доходы и найти новые источники заработка.

Кого выбрать

«Минфин» формирует консервативный портфель, поэтому для нас было принципиально выбрать американскую компанию. Этот рынок, несмотря на все трудности, остается самым стабильным. Вторым нашим требованием было вхождение компании в индекс S&P 500, то есть в перечень 500 крупнейших компаний из США.

Есть ряд телеком-компаний, отвечающих этим ключевым критериям. В частности, это AT&T, T-Mobile, Comcast. Структура их бизнеса, в целом, похожа, выделить какую-то одну компанию, которая на голову сильнее конкурентов или безоговорочно имеет лучшие перспективы развития, практически невозможно. Поэтому редакция решила обратить внимание на Verizon Communications, поскольку компания платит самые высокие дивиденды в секторе — 7,11%.

Свой бизнес Verizon разделяет на 2 направления: потребительский и бизнес. Как понятно из названий, первый ориентируется на работу с частными лицами, а второй — занимается предпринимателями.

Компании принадлежит второй по количеству абонентов мобильный оператор в США, в настоящее время у него 143 миллиона клиентов. Кроме этого, Verizon предоставляет услуги домашнего интернета, а также стационарную телефонную связь, правда, последним направлением она занимается лишь в некоторых штатах.

Для корпоративных клиентов Verizon предоставляет не только услуги связи и интернета, но и ряд дополнительных услуг: налаживание корпоративных сетей, конференц-связь, обеспечение безопасности данных и т. д.

Последний отчет, опубликованный компанией, продемонстрировал неоднозначные тенденции. Общий доход Verizon снизился, по итогам третьего квартала, на 2,6%. Одновременно сокращаются доходы как от потребительского, так и от корпоративного сегмента.

Но акции компании после публикации квартальных данных подорожали примерно на 10%. Инвесторы обратили внимание, что Verizon увеличила количество абонентов своей мобильной связи на 100 тыс., существенно опередив прогнозы. Благодаря этому доходы от этого направления пошли вверх.

Еще один важный фактор — рост свободного денежного потока на 28% — до $6,7 млрд. В Verizon уверяют, что он будет расти и дальше, благодаря снижению капитальных затрат. По прогнозу, за год свободный денежный поток составит $18 млрд, что на $1 млрд превышает предыдущие ожидания.

Обозреватели делают ставку на технологическое усовершенствование работы компании, в частности, использование новых частот 5G. «Мы верим, что тенденции сохранятся, и сеть испытает значительное улучшение, включая увеличение в 2,5 раза пропускной способности беспроводной связи и расширение покрытия», — отмечает аналитик Oppenheimer Тим Хоран.

Одна из ключевых ставок Verizon на следующие годы — интеграция бизнес-сервисов 5G. В частности, компания сотрудничает с Amazon и IBM, чтобы наладить подключение к Интернету промышленных устройств.

Эксперты ожидают, что сеть 5G будет играть большую роль в автоматизации производства, автономных транспортных средствах, беспилотниках и услугах дистанционного здравоохранения. Verizon же планирует благодаря этому увеличить продажи трафика и стать незаменимым сервисом в Интернете вещей.

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Несмотря на перспективы новых направлений, Verizon (как и сектор в целом) остается недооцененной. Мультипликатор PE, который считается, как соотношение стоимости компании к ее прибыли, составляет лишь 7,5. Это означает, что если кто-то купит всю компанию по текущей оценке, то при сохранении нынешних доходов покупка полностью окупится уже через семь с половиной лет. Для сравнения: средний показатель этого мультипликатора у компаний из индекса S&P 500 составляет 25.

Низкая оценка компании говорит, с одной стороны, о том, что часть инвесторов не верит в ее перспективы, а с другой — открывает лучшие перспективы для роста. К тому же, даже если существенного роста цены акций не произойдет, Verizon будет продолжать платить щедрые дивиденды.

Финансовые результаты

Редакция добавила в консервативный портфель одну акцию Verizon. Ее стоимость в момент принятия решения составляла $37,35, и с тех пор почти не изменилась, подорожав на символические 0,08%.

В целом, весь портфель находится в плюсе, подорожав на 1,3%. Лидер роста — недавно приобретенный Amazon, который уже прибавил более 12% к цене покупки. Почти на столько же подорожал технологический фонд Technology Select Sector SPDR Fund, который формируется преимущественно из акций Apple и Microsoft.

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Самые большие убытки сейчас генерирует аграрный гигант Archer-Daniels-Midland, который на фоне снижения цен на продовольствие подешевел на 13,5%.

Консервативный портфель «Минфина»