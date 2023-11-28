Инвесторы будут меньше вкладывать в европейские техно-стартапы

Инвестиции в технологические стартапы в Европе упадут почти на половину до $45 млрд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет венчурной компании Atomico.

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Причины уменьшения инвестиций

Уменьшение финансирования связывают с тем, что находящиеся на поздней стадии компании отложили сбор денег, а также из-за медленных темпов размещения средств инвесторами. К тому же одной из причин падения в этом году стало сокращение финансирования со стороны инвесторов из США.

Как было в прошлые годы

Если сравнивать с 2020 годом, то сумма инвестиций в этом году будет больше на 18%, а в 2021 году произошел бум техно-стартапов и финансирование таких проектов выросло до $100 млрд. В прошлом году сумма вложений составила $82 млрд.

Прогнозы

Atomico ожидает, что количество европейских стартапов на ранней стадии вырастет более чем до 66 000 из 41 000 в течение следующих пяти лет, а количество стартапов на стадии роста — фирм, которые привлекли минимум $20 млн, — удвоится до 8000 за тот же период.

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По информации компании, за период с 2018 по 2022 год, 257 европейских технологических компаний достигли отметки в $1 млрд, в том числе более 150 в 2021 и 2022 годах.

Согласно отчету, венчурные инвестиции в США по-прежнему превышают расходы в Европе. У Китая и остального мира будет такой же уровень, как у Европы.