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28 ноября 2023, 9:37 Читати українською

єВідновлення: совладельцы разрушенного жилья могут подать заявление в Дии и получить компенсацию

Программа компенсации за поврежденное жилье єВідновлення стало доступно для совладельцев разрушенного жилья. Они могут подать заявление в Дии и получить компенсацию, сообщило Министерство цифровой трансформации.

Программа компенсации за поврежденное жилье єВідновлення стало доступно для совладельцев разрушенного жилья.
Фото: tsn.ua

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Что известно

«Раньше подать заявление в Дии на получение компенсации за разрушенное жилье могли только единоличные собственники квартиры или дома. Теперь сделать это могут и совладельцы уничтоженных домов. Для этого им необходимо вместе подать в приложение одно общее заявление или несколько отдельных», — говорится в сообщении.

После этого комиссия органа местного самоуправления проработает уведомление и определит сумму компенсации для каждого совладельца в соответствии с его долей в собственности. Каждый из них получит отдельный жилищный сертификат в Дии.

Читайте: Украинцам выплатили почти 1,5 миллиарда по программе «єВідновлення»

Как использовать сертификат

Его можно будет использовать, чтобы самостоятельно приобрести новую квартиру или дом. Или объединить жилищные сертификаты с другими людьми, чтобы вместе приобрести новое жилье.

Чтобы воспользоваться сертификатом, следует прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости с согласия всех совладельцев. Делать это необходимо только после того, как каждый из них получит жилищный сертификат.

Сколько украинцев получило компенсацию

По данным Минцифры, украинцы уже подали 6400 заявлений о разрушенном имуществе, чтобы получить компенсацию по программе єВідновлення и приобрести новую квартиру или дом. Из них 827 человек уже имеют сгенерированные сертификаты, подтверждающие сумму компенсации.

Напомним

10 мая 2023 года в Украине стартовала программа «єВідновлення», в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья.

Что стоит сделать для получения выплат

Для получения выплат по программе необходимо:

  1. Подать сообщение о поврежденном имуществе в приложении или через портал Дия, если не подавали ранее;
  2. Открыть счет єВідновлення в банке (до или при подаче заявления);
  3. Подать заявление о получении помощи через Дию;
  4. Ожидать звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы пособия;
  5. Дождаться в Дии уведомления о вынесении решения комиссией;
  6. Получить деньги на карту єВідновлення.

Эти средства можно использовать для приобретения строительных материалов, оплаты строительных работ и услуг подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал «Дия».

Также с 1 августа в «Дие» стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное жилье.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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