На выплату пенсий в ноябре направили 57,9 миллиарда гривен

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Финансирование пенсий

«24 ноября завершено финансирование пенсий за ноябрь. На выплаты направлено 57,9 млрд грн, в том числе 9,7 млрд грн — через АО „Укрпочта“, 48,2 млрд грн — через уполномоченные банки», — говорится в сообщении.

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По данным ПФУ, на 24 ноября направлено 2,45 млрд грн — на выплату жилищных субсидий и льгот, 2,28 млрд грн — на страховые выплаты, в том числе на оплату больничных — 1,20 млрд грн.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», индексация пенсий в 2024 году состоится по новому принципу. Реформа солидарной пенсионной системы должна довести размер пенсии до 30% от среднего заработка.

Средний размер пенсии за первый квартал 2023 г. вырос на 615,66 грн или на 13,3% до 5 238,25 грн.